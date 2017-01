El calor afecta más a personas con sobrepeso

Ante las altas temperaturas que se registran en el país en esta época del año, el Ministerio de Salud de la Nación, advirtió a las personas con sobrepeso u obesidad respecto de la importancia de "extremar en estos días medidas de prevención para evitar un golpe de calor".



La preocupación oficial se debe a que debido a que "este grupo registra una mayor predisposición a sufrirlos por tener menos facilidad para eliminar el calor del cuerpo".



"Si toda la población se tiene que cuidar cuando hace mucho calor, las personas con sobrepeso y obesidad lo tienen que hacer de manera mucho más extrema, porque presentan un riesgo aumentado", aseguraron en un comunicado.



Esta propensión a padecer un golpe de calor está relacionada con el mecanismo de regulación fisiológico de la temperatura, que en el caso de los obesos "está alterado por el incremento de la grasa corporal", señalaron los especialistas de la cartera, preocupados porque en los últimos días volvieron a producirse temperaturas muy elevadas en todo el país.



"El exceso de peso hace que la producción de calor se vea incrementada", detallaron.



También explicaron que "además, la concentración de agua total relativa del cuerpo es menor a la de una población no obesa, dado que el tejido adiposo no retiene el agua".



Qué se siente. Estos factores generan una mayor debilidad en la persona y la predisposición a padecer lo que se llama golpe de calor, que es "la falla del organismo para poder regular la temperatura corporal, que es de 36 grados aproximadamente, frente a temperaturas externas muy elevadas", explicó.



En cuanto a los síntomas, el golpe de calor se manifiesta con cefaleas importantes; aumento de la temperatura a 40 grados o más, que no suele compensarse con la toma de antitérmicos, ya que el mecanismo de producción es distinto al de la fiebre; vómitos, arcadas o náuseas; confusión, cuando el proceso está muy avanzado; y hasta puede terminar en convulsiones y muerte.



"Por eso, es importante estar alertas y detectar el cuadro ante los primeros síntomas", recalcó el especialista.



La obesidad se está transformando en un verdadero tema de estado en países como Estados Unidos, donde el tamaño de las porciones de alimentos que se comercializa fue aumentando considerablemente con el correr de las décadas, al tiempo que la sociedad ingresa en conductas más sedentarias.



Recomendaciones



Los cuidados para pasar el verano. Para evitar dificultades relacionadas con el golpe de calor, el Ministerio de Salud de la Nación reiteró una serie de recomendaciones para tener en cuenta en esta época del año. Especialmente cuando el termómetro supera los 30 grados. Estos son los principales puntos para tener en cuenta: Evitar esfuerzos físicos importantes cuando hay temperaturas ambientales muy elevadas, permanecer en lugares frescos y ventilados, usar ropa clara y cómoda, tomar abundante líquido fresco durante todo el día, evitar las bebidas alcohólicas –porque también interfieren en los mecanismos de control de la temperatura corporal–, ingerir comidas con menor cantidad calórica, incrementar el consumo de frutas y verduras.