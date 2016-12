El caso Nisman: Arroyo Salgado no entiende por qué hay una postura de no investigar a Cristina Fernández

Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro y madre de las dos hijas del fiscal Alberto Nisman , que murió hace casi 2 años (se cumplirán 2 años el 18 de enero de 2017), afirmó que no entiende "por qué hay una postura tan terminante en no investigar" la denuncia que hizo el titular de la UFI- AMIA contra la ex presidenta Cristina Fernández de Fernández por el presunto a encubrimiento a Irán en el atentado a la mutual judía que en 1994 mató a 85 personas.





"El lunes 5 de diciembre hubiera sido el cumpleaños del papá de mis hijas. Lo que antes era un festejo ahora es un momento muy difícil de transitar, ante cada noticia que implica que aquello por lo que él volvió y que era su trabajo no es investigado ni llevado adelante", dijo, según detalló un despacho de la agencia DyN.





Y añadió: "No entendemos por qué hay una postura tan terminante en no investigar, en no darle una posibilidad a la denuncia que él hizo".





Arroyo Salgado fue entrevistada por un movilero del programa Desayuno Americano, de América TV.





La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 19 de diciembre próximo una audiencia en donde se analizará si se hace lugar al pedido de la querella DAIA para que se investigue la denuncia de Nisman contra la ex presidenta, funcionarios y allegados.





Nisman los acusó de haber encubierto a Irán a través de la firma del Memorándum con ese país, que -a su criterio- buscaba darle impunidad a los imputados prófugos de haber llevado adelante el atentado.





Cuatro días después, el 18 de enero de 2015, Nisman fue hallado en el baño de su departamento muerto con un tiro en la cabeza, caso que aún no fue esclarecido por la Justicia.





De todas maneras, el fiscal Eduardo Taiano decidió hace una semana imputar a la ex fiscal del caso Viviana Fein, al ex secretario de Seguridad Sergio Berni, al juez Manuel De Campos y al ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo por la eventual destrucción de pruebas en el departamento, luego de ser encontrado el cadáver.





Arroyo Salgado destacó que avanza "la investigación de la diputada (Elisa) Carrió de la zona liberada de los días en que se sucedió la muerte de Nisman", pero "lamentablemente no hubo otros avances concretos en la investigación" sobre lo que la querella considera que fue un asesinato.





"Aquello por lo que él volvió de sus vacaciones, que era su trabajo, no es investigado. No es llevado adelante.