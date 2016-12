El cura Fernando Yáñez se defendió de los audios que lo acusan de abusador

Aseguró por radio Nihuil que "están editados" y que el denunciante lo hizo para ganar dinero. "En la Dinaf le pagaron $45.000 para que me acusara, pero en la Justicia no lo ratificó". Agregó que detrás de esto está el ex vicegobernador Carlos Ciurca.