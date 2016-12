El cura que se hizo luterano, se casó, fue excomulgado y volvió a la Iglesia Católica

Un nuevo capítulo de una historia muy particular sobre un cura local se conoció en medio de la vorágine informativa por los escándalos de los sacerdotes Fernando Yáñez y Carlos Buela, que hizo que pasara desapercibido.

Se trata del caso del padre Gastón Dedyn, que en 2010 fue noticia nacional porque decidió casarse con una mujer y a la vez incorporarse a una rama del movimiento luterano donde el celibato es optativo, lo que le valió la excomunión.

En la misma conferencia de prensa en la que se habló de Yáñez y Buela, monseñor Eduardo María Taussig reveló que Dedyn volvió a la Iglesia Católica Apostólica Romana y ahora está a cargo de dos parroquias bonaerenses.

"El padre Gastón Dedyn fue mi predecesor, me entregó la Diócesis, de la que estuvo a cargo 18 meses, en un momento determinado salió del ministerio, se juntó con una mujer y estuvo bastante tiempo así. Después se arrepintió, sanó su situación, hizo un largo camino de sanación y penitencia porque había sido pública su disidencia y tuvo mucha trascendencia mediática".

Añadió que "hoy gracias a Dios ha vuelto al ministerio, lo ejerce en una diócesis del Gran Buenos Aires, tiene a su cargo dos parroquias, está viviendo y haciendo mucho bien como lo hizo tantos años".

Consideró que "hay que comprender que los sacerdotes somos personas humanas que nos podemos equivocar y convertirnos, y en este caso no había nada delictivo desde el punto de vista civil. Él se enamoró de una mujer y se agregaron otras consecuencias eclesiásticas al estar en otra confesión, lo que se denomina un cisma, que tiene una pena canónica fuerte como es la excomunión, la más fuerte que se le puede aplicar a un bautizado. Pero en un proceso que llevó más de dos años se pudo revertir y hoy es un sacerdote que hace mucho bien".

La particular historia

Gastón Dedyn no era un sacerdote más en San Rafael. Su tarea en la Diócesis local comenzó en 1987, dos años después se fue a General Alvear, a partir de 1990 fue rector del seminario "Santa María Madre Dios" y desde 1993 hasta 2004 se desempeñó en diversos cargos del Obispado, entre ellos como vicario general.

Además fue "administrador diocesano" (una especie de obispo interino) desde la salida del entonces obispo Guillermo Garlatti, en marzo de 2003, hasta la llegada del nuevo titular en 2004, Eduardo María Taussig. También era un exorcista autorizado por el Vaticano.

En 2006 fue trasladado a la parroquia Nuestra Señora de Luján de Baradero, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde conoció a Laura, una catequista del lugar, casada y con dos hijos.

Se enamoró de ella y en 2010, a sus 61 años, decidió dejar los hábitos en la Iglesia Católica porque sintió que no era contenido por sus superiores y adhirió a la Iglesia Luterana para contraer matrimonio. "Me sentí usado y abandonado, pero no por la Iglesia sino por algunos de sus hombres", declaró en marzo de ese año a Diario UNO de Mendoza.

El cambio "llegó después de mucho tiempo por la falta de valoración del esfuerzo que uno ha hecho; un año y medio antes les dije a los obispos lo que me pasaba: en ningún momento he dejado de tener fe, y me dijeron que mi salvación eterna corría peligro", declaró en ese entonces. Su historia fue reflejada en diversos medios de comunicación del país.

El 14 de marzo de 2010 en una ceremonia celebrada en la iglesia del Buen Pastor de Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires, fue incorporado oficialmente a la Iglesia Carismática Luterana Independiente, fundada por el autodenominado obispo Manuel Acuña, cuyo título es discutido.

Acuña tuvo sus "quince minutos de fama" en los últimos años, etapa mediática que inició al participar en varias ediciones del anterior formato del programa "Animales Sueltos" para hablar de exorcismos, y también en "Intrusos", donde relacionó el primer brote siquiátrico de Matías Alé a un caso de demonización.

La excomunión

Días después de esa ceremonia, el Obispado de San Rafael comunicó la excomunión del sacerdote. "Gastón Dedyn ha incurrido en el grave pecado de cisma, que trae aparejada la excomunión inmediata y sin proceso previo –denominada latae sententiae– prevista en los números 751 y 1.364 del Código de Derecho Canónico, por lo cual ya se ha autoexcluido de la comunión sacramental, quedando pendientes aún otras penas justas previstas por el derecho", señaló el entonces comunicado de prensa.

El texto agregó que "la denominada Iglesia Carismática Luterana Independiente no debe ser confundida con la Iglesia Luterana del Río de la Plata, heredera histórica de la reforma de Lutero. Con esta última la Iglesia Católica mantiene un serio y respetuoso diálogo ecuménico, cosa que no ocurre con la anterior, ni a nivel diocesano –donde está su sede – ni en otros niveles de la Iglesia Católica en Argentina".

Un mes después Dedyn abandonó esa iglesia luterana. Aunque destacó algunos puntos positivos de su gente, con el paso del tiempo las cosas cambiaron y "poco a poco me empezaron a desilusionar algunas actitudes", declaró el 26 de abril de 2010 al sitio de noticias Baraderoteinforma.com.ar.

"Sentí que usaron el tema para publicitarse" y "me enteré que cobraban los exorcismos 600 pesos, lucraban con la necesidad de la gente que venían de todos los puntos del país", añadió.