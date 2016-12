El mal presentimiento de la novia de un jugador del Chapecoense

La historia es increíble pero real y fue ella misma quien la reveló. Marina Storchi, la novia de Alan Ruschel, el lateral por izquierda del Chapecoense que se salvó en el accidente aéreo que sufrió junto a sus compañeros en Colombia, le pidió que no viajara por un mal presentimiento.

La joven, diseñadora gráfica de 24 años, incluso suspendió un viaje a Australia que ella debía hacer junto a su madre para visitar a su hermano por el mismo motivo.

El periódico Folha de Sao Paulo relata lo que vivió Marina en los días previos al siniestro. Según contó la chica, el pasaporte de Ruschel desapareció durante dos días en su casa de Chapecó y eso le generó una mala sensación: "El pasaporte estaba encima de la mesa y después, no lo encontrábamos, lo buscamos durante dos días por toda la casa, incluso en la basura, no aparecía por ningún lugar".

"Decí que estás con algún dolor, no vayás a este viaje", le suplicó Storchi al futbolista pero éste no hizo caso ante la importancia del compromiso que tenía por delante: nada más y nada menos que jugar la final de la Copa Sudamericana.

Esa sensación que sintió Marina la llevó incluso a ella misma a cancelar un viaje que tenía previsto y con pasaje pagado. "No sé lo que me dio. Estaba todo comprado y tuve la certeza que no tenía que ir", le contó al diario brasileño.

Hoy, Marina aguarda por la recuperación de su novio, quien fue trasladado al hospital del municipio de La Ceja con una fractura en la columna y luego fue remitido a la clínica Somer de Rionegro, centro médico de mayor complejidad.

En ese lugar, Ruschel permanece en cuidados intensivos, donde le han practicado diferentes análisis para determinar la gravedad de las lesiones. "Se le hizo una resonancia magnética que nos mostró una fractura en columna, pero que no presenta deterioro en su estado motor ni sensitivo", dijo Ana María González, directora médica de la clínica.