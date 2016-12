El massismo irá a la Justicia por la ampliación del blanqueo a familiares de funcionarios: "Es una amnistía a un delito"

El diputado nacional Felipe Solá consideró "muy grave" el decreto presidencial que amplió el alcance del blanqueo de dinero y de capitales a familiares directos de funcionarios por entender que "viola el espíritu de la ley" y constituye "una amnistía a un delito", y anticipó que el Frente Renovador impugnará "judicialmente" la medida."Un decreto sirve para reglamentar una ley, no para ampliar los alcances y mucho menos para violar el espíritu de un artículo", aseveró el legislador, quien sostuvo como "suposición" que el decreto presidencial publicado ayer en el Boletín Oficial, "está vinculado a su padre", el empresario Franco Macri, y que de esta manera, el presidente Mauricio Macri "se amnistía él".Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio 10, en las que remarcó que "la prohibición de los parientes directos del blanqueo de lo que tenían oculto está expresamente marcado en el artículo 83 (de la ley) y blanquear no es un derecho, sino que es una amnistía a un delito"."Vamos a impugnar judicialmente y propondré una comisión bicameral que revise absolutamente el origen de la plata de todas las familias de los funcionarios", anticipó el diputado del Frente Renovador.De esta manera, se refirió al decreto 1206 publicado en el Boletín Oficial, que -entre otros aspectos- incorpora al "sinceramiento fiscal" a familiares directos de funcionarios, en oposición al artículo 83 que establecía que "quedan excluidos de las disposiciones los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados", es decir de los políticos que hayan desempeñado cargos desde 2010.Al respecto, Solá sostuvo como "suposición" que el decreto presidencial "está vinculado a su padre" y que de esta manera, Macri "se amnistía él", al interpretar que podrá adherirse al blanqueo Franco Macri, integrante del directorio de distintas sociedades radicadas en el exterior, cuyos movimientos forman parte de la investigación judicial sobre el Presidente por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes de sociedades que salieron a la luz a través de los Panamá Papers.En otro orden, en la entrevista, Solá desafió a la diputada, líder de la Coalición Cívica e integrante de la coalición oficialista Cambiemos, Elisa Carrió , a que "hable y que opine" sobre esta cuestión, ya que ella fue una de las principales opositoras al blanqueo de capitales durante la discusión en el Congreso."Ella opina en cuestiones políticas y éticas del gobierno y, si no opina, se puede pensar que opina en ciertos casos y en otros no. Esto es muy grave. Es: 'yo hago lo que quiero y la ley es un detalle'. Es una actitud de rico", opinó Solá al tiempo que insistió en que el decreto "no extiende un derecho sino que es una amnistía".