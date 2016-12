El pedido de Marcelo Gallardo tras anunciar que se queda en River

El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo , pidió que no se desarme el equipo actual y que se sumen dos refuerzos para poder competir en la Copa Libertadores 2017 y pelear en los dos torneos locales."Mi idea es que se mantenga la estructura, que no se desarme, seguir trabajando con este grupo y tratar de sumar dos refuerzos para los desafíos que se vienen", señaló el entrenador "millonario" luego de anunciar que se queda un año más en el club.De todos modos, el "Muñeco", contó: "No hemos hablado de nombres, ni de refuerzos, de nada aún, hubo charlas en otro momento, pero ahora sólo quiero tratar de desconectarme unas semanas y volver con las pilas recargadas para el año que viene cuando volvamos a hablar".Desde la dirigencia de River y desde la secretaría técnica comandada por Enzo Francescoli saben que la primera necesidad del equipo es un volante derecho y los nombres son dos jugadores que siempre estuvieron en la órbita del club: Enzo Pérez y Walter Montoya.El otro cupo dependerá mucho de las ventas ya que si logran retener a los delanteros, Sebastián Driussi y Lucas Alario, las prioridades serán un volante creativo por la salida de Andrés D´Alessandro o un zaguero central porque no se sabe cómo será la recuperación de Luciano Lollo.