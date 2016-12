El PJ local llamó a "no volver a cometer los mismos errores"

Con autocríticas y sólo un gran ausente –el sanmartiniano Jorge Omar Giménez– el peronismo de Mendoza tuvo su acto de asunción de autoridades y volvió a desplegar sus banderas, bombos, platillos y papelitos de colores.





Cada dirigente tuvo su espacio para hablarles a los militantes y hacer extensivo el mensaje a los mendocinos. En términos generales, sus afirmaciones tuvieron un núcleo narrativo común: pedir disculpas, de cara al 2017, para volver a ser una opción y prometer no volver a cometer los mismos errores.

También hubo espacio para la crítica, sobre todo al Gobierno nacional neoliberal, que se olvida de la gente y gobierna para los empresarios. Aunque al gobernador Alfredo Cornejo le pegaron menos, se hizo alusión a su gestión diciendo que "gobierna como un patrón de estancia", "Sólo le importa que le cierren los números y se olvida de la gente".

Evidentemente, el PJ quiere demostrar que no está muerto ni terminado, sino que va a representar los intereses "de la gente", aunque la credibilidad en su forma de gestionar haya sido duramente cuestionada por la sociedad después de la debacle del fin del gobierno de Pérez.

También se dio un mensaje interno aleccionador: "No seamos egoístas, pensemos en el bien de las mayorías, dejemos que nos representen los mejores hombres y las mejores mujeres". Esto último en alusión a las peleas internas que han acechado al partido máxime tras las sucesivas derrotas del 2015.

"Una gilada"

El presidente, Omar Félix, habló a los cientos de "compañeros y compañeras" presentes, que desbordaron el salón de ATSA en El Challao, y se instalaron en los jardines del local administrado por el titular del gremio de la Salud, Juan Carlos Navarro. Desde allí, una encendida Juventud Peronista (JP) arengaba a cada uno de los que tomaban la palabra.

El titular del PJ habló de no repetir errores, y de enmendar el pasado. Quiero tomar la palabra del ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que decía que cuando uno hace puede equivocarse, lo cual nos deja dos caminos: la inmovilidad o el análisis de nuestros errores. Pero repetir errores no es un nuevo error, es una gilada. No volvamos a equivocarnos en las cosas en las que ya nos hemos equivocado", manifestó Félix.

También agregó que quiere "hacer del peronismo una estructura útil, no sólo para los militantes, sino para la gente. "Por sobre todo, creo que el PJ tiene que estar más cercano a los que menos tienen, a los que sufren una política neoliberal y que se olvidan de las personas. Algún Maquiavelo de entrecasa solía decir que cuando hay problemas hay que buscar un culpable. Vamos a dejar de lado ese consejo y nos vamos a abocar a buscar soluciones", manifestó.

En sintonía opinó su compañero en la conducción del partido, Roberto Righi. Quien también se refirió a la unidad partidaria. "Es importante que reconozcamos nuestros errores. Hemos tenido un año para hacerlo, y sabemos cuáles han sido los motivos por los que hemos perdido la Nación y la provincia, y no debemos cometer esos errores nuevamente. De acá en adelante tenemos que trabajar todos juntos, sin sectarismos ni colores es la única forma que tenemos para recuperar realmente al PJ".

Pedido de unidad

Así autodefinió al Justicialismo el ex candidato a gobernador, Adolfo Bermejo "si estar cerca de los que más necesitan es ser grasa, sí, somos grasas. Y vamos a volver, carajo", subrayó el peronista. En consonancia con Righi, y con su hermano el intendente de Maipú , Alejandro Bermejo, Adolfo pidió un peronismo unido. "Quiero pedirles más que nunca, sobre este fin de año tan tormentoso de tantas dificultades, donde lo único que se ha demostrado es impericia para gobernar la nación y la provincia. Tengamos claridad, este pueblo necesita del peronismo gobernando, y para volver tenemos que estar más juntos que nunca. Yo soy el primero en sumarme, como militante con ustedes".

En este sentido, el cacique de Maipú afirmó: "No seamos egoístas, pensemos en los mejores hombres y las mejores mujeres, y en esta juventud gloriosa, pongamos ganas, trabajemos".

Quien también sumó su opinión fue la dirigente de Tunuyán y senadora provincial, Patricia Fadel. "Estamos dando un primer paso, que es el de empezar a ordenarnos. Los que conducen son Omar y Roberto, y los demás nos tenemos que alinear, porque así tiene que ser. El peronismo necesitaba orden, y esto lo estamos logrando".

La mayor nota de color de la velada partidaria en el predio de ATSA la dio la Juventud Peronista, que se hizo presente en el acto, con sus banderas, bombos, bombas de estruendo y tradicionales cánticos. Pero no solamente por esto, sino porque, además, tendrá lugar entre los que tomen las decisiones. En este sentido, también hay que mencionar que el kirchnerismo fue representado por las figuras de los legisladores nacionales por Mendoza Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona. Otro que no se perdió el acto fue el diputado nacional Alejandro Abraham, quien supo ser presidente del partido.





Fuente. Diario UNO