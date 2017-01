El plantel de Quilmes, también en conflicto: no entrenará hasta próximo aviso

El atraso en los sueldos es de dos meses promedio, pero hay casos que incluyen tres, lo que motivó una reunión en el estadio "Centenario" entre los jugadores y la dirigencia, que derivó en esta decisión. "La decisión del plantel es no entrenar hasta nuevo aviso. Hicimos el mayor esfuerzo. Ofrecimos completar el mes de octubre y pidieron un mes mas. El Club no puede pagar otra cosa si no cobra la TV. A esta hora la pretemporada está cancelada", fueron las palabras de Calello, al confirmar la noticia.





"Estamos en una posición firme. Queremos cobrar lo que corresponde. Estará en los dirigentes la capacidad de gestionar. Nosotros así no podemos seguir", reveló el arquero César Rigamonti, que alzó la voz por el plantel.





"Nos dieron libre hasta el lunes para ver si se puede conseguir algo de dinero", detalló el delantero Federico Andrada, al confirmar que pasarán el fin de semana sin entrenar.





Casi cuarenta jugadores debían presentarse este viernes a las 18:00 en el estadio "Centenario", convocados por el entrenador Alfredo Grelak. Quilmes pagó por última vez menos de la mitad del mes de octubre (los que menos ganan lo cobraron completo, algunos una parte y los que más ganan, no lo cobraron).





Esto significa que, en algunos días, algunos futbolistas estarán tres meses atrás (octubre, noviembre y diciembre), mientras que otros tendrán dos meses de deuda.





Por lo pronto, se presentaron a trabajar César Rigamonti, Horacio Ramírez, Marcos Ledesma, Lucas Giovini, Ismael Benegas, Eduardo Buruchaga, Diego Colotto, Matías Sarulyte, Tomás López, Cristian Trombetta, Sergio Escudero, Carlos Ruiz, Matías Pérez Acuña, Matías Orihuela, Gastón Bottino, Matías Escobar, Brandon Obregón, Fernando De La Fuente, Gastón Pinedo y Adrián Calello. Gabriel Ramírez, Maximiliano González, Diego Torres, Nicolás Da Campo, Francesco Celeste, Franco Negri, Juan Martínez Trejo, Enzo Acosta, Facundo Coria, Nicolás Benegas, Federico Andrada, Francisco Ilarregui, José Luis Valdez, Jonatan Torres, Cristian García y los juveniles Pedro Formosa y Lucas Carrizo.

El plantel de Quilmes decidió este viernes no comenzar la pretemporada, hasta nuevo aviso, a raíz de la deuda económica que mantiene el club, cuyo presidente Marcelo Calello admitió que, en este contexto, podría cancelarse el viaje a Mar del Plata.