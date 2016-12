El presidente de River le tapó la boca a Tevez en la previa del Superclásico

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aceptó este viernes que la Copa Argentina, que su club buscará ganar el jueves próximo cuando se enfrente a Rosario Central en la final, "no es la Champions (League)" como sugirió el ídolo de Boca Juniors, Carlos Tevez, "pero sí la puerta a la Libertadores 2017", torneo que no contará con la participación del conjunto "xeneize".

"Tevez es un jugadorazo, un tipo simpático, no me molestó lo que dijo. Para nosotros no es la Champions pero sí la puerta a la Libertadores, a la que todos quisieran llegar. Y ellos no llegaron", respondió con picardía el dirigente, un día después de que el "Apache" se sorprendiera por la magnitud que River le dio a la definición del torneo federal en desmedro del superclásico que se jugará el domingo próximo por el Campeonato de Primera División.

"Como dirigente prefiero ganar el partido con Central porque es el que nos daría la posibilidad de jugar todo el año un torneo como la Libertadores, con los ingresos económicos que ello representa", explicó el titular riverplatense.

"El partido del domingo con Boca -diferenció- tiene que ver más con la historia, con la rivalidad, y por supuesto lo vamos a querer ganar. Sin dudas que van a ser tremendos los dos".

River y Boca jugarán el domingo a las 17 en el estadio Monumental, con arbitraje de Diego Abal y un operativo de seguridad de 2.000 efectivos, por la decimotercera fecha del Campeonato de Primera División.