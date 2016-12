El presidente de River sorprendió con el respaldo a Boca

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio aseguró que el entrenador Marcelo Gallardo no le pidió ningún refuerzo de cara al próximo año, al tiempo que calificó de "lógico" el pedido de Boca ante el TAS para jugar la Copa Sudamericana 2017.

"Estoy muy feliz. Marcelo me transmitió tal cual lo que dijo en la conferencia de prensa. No me pidió ningún refuerzo. Me pidió descansar, porque quiere desenchufarse y así lo vamos a hacer", reconoció D'Onofrio.

En declaraciones a Radio La Red, el titular "millonario" sostuvo que habló este miércoles por la mañana con Gallardo y en la charla no le hizo mención sobre los posibles refuerzos, pero sí le pidió que mantenga a la mayoría de los jugadores del plantel.

D'Onofrio indicó que el principal objetivo de River para el 2017 es la Copa Libertadores, y en ese sentido señaló que Gallardo le solicitó que "que todo el plantel siga", y con esa premisa trabajará.

El presidente del club de Núñez coincidió con Gallardo sobre el "estrés que genera el fútbol argentino", y en ese sentido mencionó los casos de los jugadores "(Carlos) Tevez, Marcelo (Barovero) y (Fernando) Cavenaghi", quienes por una u otra situación decidieron dejar tanto Boca como River.

"A mi River no me produce estrés, pero la AFA sí. Es un estrés inconmensurable", relató D Onofrio, quien integra la comisión que está gestionando los derechos de televisión de la entidad madre del fútbol argentino con empresas privadas.

El pedido de Boca al TAS "es lógico"

Luego el dirigente "millonario" señaló que el pedido de Boca ante el Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) para poder disputar la Copa Sudamericana 2017 "tiene lógica".

"River hizo una nota de que legislar para atrás no es lo lógico. Si uno tiene que disputar lugares debería ser en este campeonato, pero cambiaron todo y se complicó. Da para la discusión. Lo que pide tiene lógica pero también hay disposiciones de Conmebol, que en definitiva es la que decide", sostuvo D'Onofrio.

Los representantes argentinos en la Sudamericana 2017 serán Independiente, Arsenal, Defensa y Justicia, Huracán, Gimnasia La Plata y Racing.

Lo que había hecho la Conmebol, al abrirse tres cupos para el próximo año debido a la deserción de los equipos mexicanos, era otorgar una plaza más para Argentina, y se decidió que sea teniendo en cuenta el torneo anterior y no el presente.

D'Onofrio agregó: "el pedido tiene una lógica, si hasta River lo escribió. Era raro que se tomara para atrás y no para adelante".

NA.