El primer refuerzo para el Tomba

El volante Walter Serrano se convertirá en el primer refuerzo de Godoy Cruz para afrontar la segunda parte del torneo de primera división y la Copa Libertadores Las negociaciones están muy avanzadas con el futbolista que viene de Atlético de Rafaela y que en los próximos días firmará el contrato que lo ligará al Tomba.Serrano tiene 30 años y juega de volante central, aunque también lo puede hacer por el sector derecho en el mediocampo. Es polifuncional.El ex entrenador de Godoy Cruz Juan Manuel Llop lo dirigió el año pasado en la Crema y lo utilizó en distintos puestos de la cancha.Su nombre completo es Walter Omar Serrano y nació el 2 de julio de 1986 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Es muy querido en Atlético de Rafaela y también jugó en Argentinos Juniors.El jugador tenía ganas de cambiar de aire y lo sedujo venir al Expreso para disputar la Copa Libertadores. Es un futbolista que tiene mucha experiencia y antes de que terminara el 2016 le dijo al presidente que quería emigrar del club.Al entrenador Lucas Bernardi le gusta mucho este jugador, que el lunes se sumaría a la pretemporada en el predio de Coquimbito.Desde la dirigencia de Godoy Cruz todavía no lo confirman, pero desde Rafaela aseguraron que el pase está cerrado y que Serrano aceptó venir al Tomba.No se presentó a la pretemporada en Atlético de Rafaela, que comenzó el miércoles, ya que estaba buscando la salida del equipo santafesino.Serrano tiene una cláusula de salida para poder emigrar del equipo crema y todo parece indicar que ya hay acuerdo para que venga a Godoy Cruz.Cubrir el puesto de volante central es lo que estaban buscando la dirigencia y el entrenador, después de la lesión de Juan Andrada. Hoy sólo tiene a Maximiliano Correa en esa posición.El regreso de Danilo Ortiz está complicado, porque con la vuelta de Diego Cocca a Racing será el DT quien decidirá si lo tendrá en cuenta.Ante la partida de Nicolás Sánchez al Monterrey de México, una de las alternativas en la Academia era la de Leonardo Sigali, pero finalmente no se concretó.Por eso habrá que esperar para saber si el paraguayo Ortiz juega en Racing o si tiene chances de volver a Godoy Cruz.En tanto, Leandro Vega, defensor de Newell's, es un jugador que le gusta a Lucas Bernardi. El zaguero central no tuvo continuidad en Rosario y en River no tiene lugar, por lo que es una posibilidad que está manejando la dirigencia tombina.Vega jugó 14 partidos en la primera de River desde 2015, siendo una de la grandes promesas, aunque no logró consolidarse en la máxima categoría. También estuvo afectado a la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el conjunto dirigido por Julio Olarticoechea que quedó eliminado en la fase de grupos.