El reprochable gesto de un jugador chileno en pleno homenaje

Debía ser un momento de absoluto respeto pero terminó en el ojo de la polémica. El jugador de Santiago Wanderers, Mario Parra, realizó un gesto en contra de Everton en pleno homenaje a las víctimas de la tragedia que involucró a los jugadores de Chapecoense Al salir al campo de juego para el partido ante Huachipato, la ANFP dispuso que se presentara un lienzo con la leyenda "Fuerza Chape", acompañado con los escudos de los equipos nacionales. Esto, en el marco de los tres días de duelo oficial decretado para el fútbol nacional por el organismo de Quilín, además de otras actividades que se realizarán.Parra ocupó su mano para tapar el escudo de Everton, archirrival de su equipo, lo que fue captado por las cámaras y luego viralizado, con duras críticas de todos los sectores involucrados, por lo sensible del momento.Por ahora el elenco caturro no ha entregado información acerca de posibles sanciones en contra del jugador por su actitud. Cabe destacar que no es primera vez que Parra tiene estos "desaires" con el conjunto ruletero.