El Rojo se quedó sin DT: Gabriel Milito renunció a la conducción técnica

Gabriel Milito renunció a la conducción técnica de Independiente y en la conferencia de prensa post derrota ante Banfield (1-0) subrayó que "es el momento de dar un paso al costado".Milito se sinceró y dijo que "no fui capaz lograr lo que quería y agradeceré la oportunidad que me dieron los dirigentes y el cariño de la gente del club. Les pido disculpas a las ilusionados y a los que depositaron esperanzas con mi llegada".También enfatizó que "no fue un paso más para mí. A pesar de los resultados y del funcionamiento del equipo siempre recordaré de forma especial mi paso por lo que el club significa para mí. Di lo mejor y lamento que no haya sido mejor"."Tengo la conciencia tranquila. Dimos todo yo y mi cuerpo técnico para conseguir grandes objetivos, pero después de seis meses siento que es el momento de dar el paso al costado", cerró.Milito llegó a Independiente a mediados de año en reemplazo de Mauricio Pellegrino. Bajo su conducción Independiente jugó 14 partidos por el torneo local, con 6 triunfos, 4 empates y 4 derrotas, 11 goles a favor y 10 en contra.Por Copa Sudamericana fue eliminado por el malogrado Chapecoense en octavos de final, por penales, como visitante, tras sendas igualdades en cero. Antes había eliminado a Lanús en segunda fase, con victorias de 2-0 y 1-0.Y por Copa Argentina fue eliminado en su debut por Defensa y Justicia (1-0).