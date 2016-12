El uso de pirotecnia aumentó 10% en los últimos 4 años

A pesar de las campañas oficiales y privadas que advierten sobre el peligro de su utilización, el consumo de pirotecnia se incrementó en promedio un 10 por ciento en los últimos cuatro años, aunque este mes las ventas se encuentran un poco más lentas, según informaron desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa).

En cuanto a los precios, los productos de pirotecnia aumentaron entre un 30 y 35 por ciento, ya que son importados en un 80 por ciento de China, pero su consumo no merma, según las estimaciones realizadas por la entidad empresaria.

"Entendemos que celebrar con fuegos artificiales es una cultura arraigada en la Argentina, nuestra responsabilidad es ofrecer productos más innovadores para los consumidores", dijo el presidente de la Cámara, Mario Ruschin y aclaró que objetan las campañas que desalientan el consumo de la pirotecnia y en su lugar recomiendan las de prevención con el buen uso de los productos, porque, según dijeron, "es una actividad lícita", amparada por la Ley Nacional 20.429, decreto 302/8.

Por su parte, la jefa de guardia del Hospital de Quemados, Miriam Miño, fue contundente respecto de la pirotecnia: "El primer consejo es no utilizarla, ya que la cantidad de heridos por el mal uso de estos productos asciende a 400 y se mantiene en esos valores desde hace 4 años".

Sin embargo, las recomendaciones con respecto a su buen uso, a modo preventivo, siempre se encuentran al día: "Si van a utilizar la pirotecnia aconsejamos que sea comprada por adultos y los mismos estén presentes a la hora de que la usen los niños, asegurarse que sea la autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar), que sea en espacios abiertos, que no se lleve la pirotecnia al bolsillo, que no se les den estrellitas a chicos de uno o dos años", señaló Miño a Télam.