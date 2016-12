El vicepresidente del Chapecoense realizó una grave denuncia

El vicepresidente de Chapecoense, Luiz Antonio Palaoro, denunció este miércoles presiones por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para jugar la fecha de este fin de semana ante Atlético Mineiro, por el certamen local, a pesar del accidente aéreo protagonizado en Colombia.

"Conversé con Del Nero sobre el partido ante Atlético Mineiro, que me dijo: 'Este partido se tiene que jugar, tiene que ser una gran fiesta'. Yo respondí: 'no tenemos once jugadores'. Pero él dice: 'Sí, tienen. Pueden ser jugadores de las inferiores o que se hayan quedado en Brasil, no importa. Tiene que ser una gran fiesta", acusó el directivo con una gran bronca contenida.

La denuncia del vice sorprendió a todo el mundo del fútbol, en medio de la consternación por la muerte de 71 personas y seis heridas en el vuelo que llevaba al plantel brasileño hacia Medellín para celebrar el encuentro contra Atlético Nacional, en la ida de la primera final de la Copa Sudamericana.

Chapecoense no decidió aún si se presentará a jugar ese encuentro, que, en principio, se iba a disputar este fin de semana, pero, tras la tragedia, fue reprogramado con el resto de la fecha para el 11 de diciembre.

De hecho, el partido en sí mismo carece de valor, ya que ambos están salvados del descenso y Atlético Mineiro ya se aseguró su pasaje a la próxima edición de la Copa Libertadores aunque salga como salga mantendrá su cuarta posición en la clasificación.

"Hasta por una cuestión humanitaria, estamos en contra de la realización de juego (...) considerando que no cabe su realización tras los acontecimientos", rezó el texto de la directiva del club de Belo Horizonte pidiendo la suspensión del cotejo.

"Es importante, para esto, que haya deliberación de la CBF y de los demás clubes de la Serie A", afirmó.

En caso de disputarse el mismo, se hará en el estadio de Chapecoense y será valedero por la fecha 38 del campeonato brasileño, que consagró la pasada semana a Palmeiras como campeón.