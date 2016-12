En la previa del Superclásico, habló el ex Boca más querido por los hinchas de River

Emmanuel Gigliotti jugó en Boca pero quienes más lo recuerdan son los hinchas de River. El Puma, actualmente en el fútbol chino, convirtió a Barovero en héroe y el Millo eliminó a su archi rival de la Copa Sudamericana.

Fue en 2014, pero aquella jugada aún le quita el sueño al delantero: "La gente se acuerda del penal que me atajó Barovero. Muchas veces pienso: '¿Por qué no le rompí el arco? Hoy patearía distinto el penal. Me gustaría volver a Boca, por una revancha y porque no me fui de la manera que quería'' aseguró en la previa del Superclásico argentino.

¿Tendrá una nueva oportunidad en el Xeneize? Lo piden los hinchas... ¡de River!

