Es el mejor del año

Por segunda temporada consecutiva Raúl Abete se impuso en los dos torneos sanrafaelinos de golf para importantes del año: la Copa Brancato y el tradicional certamen del club que organiza el Nevado Golf.

Dentro del plano amateur en San Rafael, se disputan dos clásicos certámenes de golf.

Uno de esos torneos es la Copa "Domingo Brancato" que se juega con hándicap; o sea, los que mejor juegan le dan ventaja (con golpes) a los que no juegan tan bien.

Este año el ganador de este evento fue Raúl Abete, que sumó su cuarta victoria a lo largo de su carrera.

A diferencia de otros torneos, la Copa Brancato otorga premios realmente muy importantes, ya que el campeón recibe un reloj suizo de primera marca.

La copa generalmente se desarrolla durante el segundo semestre de la temporada. Son diez días con marcada intensidad y partidos realmente muy duros.

La otra competencia que se ha vuelto un clásico es el torneo que organiza el Nevado Club en el tramo final del año.

Si bien el certamen no otorga grandes premios (el campeón consigue una medalla de oro, muy valiosa por cierto), ganar ese campeonato tiene un sabor y un valor muy especial para los jugadores.

El torneo tiene como principal particularidad que se juega sin hándicap, es decir, que no hay ventajas de ningún tipo.

Por ende generalmente lo gana alguien que juega mejore o que menos hándicap tiene.

En el caso de Abete ha ganado este evento en ocho ocasiones.

"Es por lejos el torneo más importante, el que todos quieren ganar", señaló el gran campeón, que agregó: "Este año fue muchísimo más difícil de lo que esperaba. La final con Chiche Sanz sin dudas fue una de las más duras que he jugado en los últimos años".

Rumbo a su octava conquista, Abete protagonizó tres grandes partidos. En cuartos de final le ganó a Ricardo Amuch, en semifinales a Franco Pili Álvarez y en el juego decisivo a Jorge Sanz.

A pesar de los éxitos, Raúl comentó lo poco que disfruta de las competencias.

"La verdad durante un torneo no disfruto mucho, sobre todo cuando los partidos son tan parejos y hay que estar 5 o 6 horas totalmente concentrado. Luego, si el resultado es positivo por supuesto que eso genera mucha felicidad y alegría", comentó el destacado golfista.

Sus inicios

Raúl comenzó a practicar golf a los 23 años. "Un amigo me acercó al club, ahí comencé a jugar. Aunque es un deporte bastante difícil no me costó tanto aprender", recordó.

Agregó que "en realidad si uno quiere solamente divertirse no es difícil aprender a jugar, pero si uno pretende jugar a un determinado nivel, más competitivo y con bajo handicap, lógicamente es mucho más complejo".

Claves

Abete se define como un jugador que no tiene características especiales, bastante parejo en cuanto a los golpes.

"Le presto mucho interés al deporte. Este año no ha sido el caso porque no he podido ir tan seguido, pero cuando puedo trato de ir a practicar todos los días".

Y agregó: "En el golf es muy importante la experiencia como así también el plan de juego cuando jugás contra otra persona".

Tras haber practicado pruebas combinadas (corrió un pentatlón y un tetratlón) y motocross, Raúl optó por una disciplina deportiva diferente a las que había realizado anteriormente.

En la actualidad Abete tiene 3 de handicap, una muy buena puntuación para un jugador aficionado (en el golf los jugadores amateur más destacados tienen una sola cifra).

Con 43 años marca el rumbo y hace historia dentro del golf sanrafaelino. En el tiempo practicando esta disciplina ya tiene tres dobletes, está en la cima, se mantiene y va por más.