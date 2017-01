Es maestro, lo mandaron a cortar el pasto y se armó en las redes

Pintor. Recolector de basura. Operador de equipos de sonido en eventos culturales. Vocero de las distintas áreas de Prensa. Capacitador sobre el cuidado del agua. Mientras tanto, y a la par de esas labores, se propuso tener un título superior, así que estudió y se recibió de profesor de EGB1 y EGB2. Sin embargo, a la carrera municipal que tuvo el empleado estatal Darío Javier Quiroga (40) le falta el último y más reciente capítulo: hoy se dedica a cortar el césped de una plaza.





Eso es lo que le encomendaron hacer y por lo que escribió una carta, que se viralizó en las redes sociales y generó revuelo en la Municipalidad de Tupungato . En ella acusa al intendente Gustavo Soto de persecución política. El funcionario se defendió desmintiendo algunas de sus afirmaciones y reafirmando la reubicación del autor de esta publicación que circula por Facebook.





"Hay que mostrarles a las generaciones futuras que no todo es acomodo, que no todo es fácil, que uno se tiene que esforzar y que eso traerá sus frutos", dijo este maestro devenido cortador de pasto, según él mismo se presentó en el pedido público hacia Soto, asegurando que eligió ese medio porque pidió audiencias y no tuvo respuestas.





Dijo ser "la voz de varios que viven lo mismo pero que no se animan a hablar por miedo a perder sus trabajos". Cuenta que todo se inició apenas asumió el nuevo gobierno, en diciembre de 2015, cuando él trabajaba en el área de Prensa, a pesar de tener su cargo de la categoría B del escalafón municipal en Servicios desde hace 12 años. Dijo que le informaron que iría a trabajar a Cultura pero que de un día para otro le avisaron que tenía que volver a limpiar.





"De ahí pedí una licencia por vacaciones pero me la negaron y decidí pedir una licencia sin goce de haberes por un año y volver después porque entendía que iban a estar más tranquilos y yo iba a dejar de sufrir esa persecución", confesó sobre sus expectativas para el inicio de este año, cuando se enteró de que estaba destinado a trabajar en los espacios verdes para "levantar el césped que los otros cortan", según describió.





Carrera en alza

"Yo puedo dar más, yo doy más, yo tengo que dar más". Dice Darío que fue lo que se dijo a sí mismo hace unos años mientras cargaba basura al camión recolector, sufriendo entre otros daños una fractura de costilla y una herida con una jeringa de un hospital. Por eso se inscribió a los 34 años en el profesorado de EGB1 y EGB2 del IES 9-009, de donde egresó hace tres años y empezó a desempeñarse inmediatamente como maestro, en contraturno. Asegura no poder renunciar porque necesita de dos sueldos para mantener a su familia, conformada por Vanesa (29) y sus dos hijos Julián (3) e Isabella (8 meses).





Este maestro de 6º grado de la escuela Tomás Silvestre asegura que respeta la investidura del intendente y que no quiso politizar su historia. "Sólo quise llamarlos a la reflexión, tenemos que cambiar el darles oportunidades a quienes reparten boletas, dar el ejemplo de que se tiene que valorar el esfuerzo y que hay que estudiar", cerró el tupungatino.





Soto salió al cruce

Ofuscado, el intendente tupungatino le dijo a Diario UNO que había leído algo de la carta, pero negó no haber querido recibir a Quiroga para conversar su caso. "Jamás quiso hablar conmigo. Sólo una vez hace una semana y mi secretaria le dijo que estaba en el hotel entregando pensiones y después no volvió. Lo vi el lunes, lo saludé y no me dijo nada", se defendió Soto.





El jefe comunal aseguró conocer su historia y trayectoria y dijo que no le parece una deshonra tener que cortar el pasto y que está dentro de sus labores como empleado de Servicios. "Si le empiezo a preguntar a cada uno qué puesto quiere, todos van a querer ser hasta intendentes", ironizó, y aseguró haberse ganado el derecho de elegir quiénes trabajan y colaboran en cada área y que respetó a los nuevos directores de Cultura, que armaron otro equipo de trabajo.





Con respecto a la obtención del título, el radical dijo que lo felicitaba pero que también entendía que su publicación tenía otra intención y no la de hacer valer un estudio.





-Legajo. Darío Quiroga trabajó en el área de Prensa hasta el 2015, cuando ganó el nuevo gobierno. Pero su categoría es la B de Servicios, por lo cual el intendente considera que cortar el pasto es parte de esa tarea.