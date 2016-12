Escándalo en Primera: "Me han hecho fumar sus porros al lado mío"

El ex director técnico de Olimpo Cristian Díaz criticó este lunes a los barras del club bahiense y aseguró que "me han hecho fumar sus porros al lado mío en un entrenamiento, son cosas que no están bien"."Las últimas semanas tuvimos que convivir con los barras adentro del predio, no ayudaron fumando porros al lado mío mientras nosotros entrenábamos. Ellos son todo lo que no quiero para mis hijos", enfatizó.Díaz, en conferencia de prensa, dijo que "la falta de resultados fue el primero de los motivos que explica mi salida. No encontramos los resultados que queríamos pero también es cierto que en los últimos cinco partidos no habíamos perdido".El entrenador reiteró que "en el último mes y medio se generaron algunas cosas que en Olimpo no pasaban, que estarán ligados a la política interna o a mi persona" y comentó que en una reunión con el presidente del club, Alfredo Dagna, le expresó que "no tengo ganas de irme pero que siento que tengo que irme".Dagna, en diálogo con LU2, minimizó las declaraciones de Díaz y se refirió a la barra de Olimpo, denominada la 74, con un sugestivo "gracias a Dios nosotros tenemos hinchada. A mí me consta qué clase de personas son, son laburantes y gente que se ganan el mango", aseguró el presidente en diálogo con LU2.Según Dagna lo denunciado por Díaz son "hechos aislados" y subrayó que "la mayoría de los clubes de Buenos Aires van a entrenar con seguridad. El motivo del alejamiento de Díaz está muy lejos de eso".Tras el alejamiento de Díaz asumirá como técnico el actual coordinador de la divisiones inferiores del club, Juan Barbas, hasta que los dirigentes de Olimpo encuentren un reemplazo.