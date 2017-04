Volvieron a cambiar el origen de Superman y su historia

de la misma manera que la iniciativa 'New 52' cambió los orígenes y características de Wonder Woman para crear un personaje más moderno, oscuro y violento, algo parecido le sucedió a Superman. Esto para los fans de los cómics ya es suficientemente importante, pero para los cinéfilos también. La mayoría de las películas que hemos visto y tenemos que ver aún del Universo Extendido de DC se comenzaron a desarrollar de manera paralela al 'New 52', que duró cinco años, y las versiones que conoceremos de los personajes coinciden en esa "oscuridad" que por otra parte se critica tanto a las películas de Warner. El único personaje importante de DC que salió más o menos indemne de todo esto fue Batman, en parte gracias al excelente trabajo de su equipo creativo, Scott Snyder y Greg Capullo, y porque Batman ya arrastra en su historia suficiente oscuridad y tragedia.

El Superman del 'New 52' incidía en los aspectos más oscuros de la mitología de Clark Kent. Empezando por Krypton, un planeta lejos de ser la utopía científica que conocíamos, mucho más oscuro y violento. La infancia y adolescencia de Clark en la granja de sus padres adoptivos también fue alterada a peor. Los Kent adoptan a Clark después de sufrir varios trágicos abortos para después morir los dos en un desdichado accidente de tráfico. Los poderes de Clark tardaron mucho en desarrollarse, y éste no empezó a ejercer de superhéroe hasta bien entrada su estancia en Metrópolis. Estancia que también fue severamente corregida, hubo tensión romántica con Lois Lane pero no la icónica relación que conocemos todos, dejando a Superman libre para tener a Wonder Woman como pareja durante varios años. Pero no solo se alteraron aspectos de la biografía del personaje, que al fin y al cabo sucede bastante en el mundo de los cómics, sino que se alteraron profundamente aspectos de la personalidad de Kal-El. De repente teníamos a un héroe más inexperto, más impulsivo, más taciturno, una versión del personaje de la que bebe directamente el trabajo que hicieron Zack Snyder y Henry Cavill en 'El Hombre de Acero' y 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia'.

En la película de 2013 Superman mataba al General Zod al no encontrar mejor manera de parar la amenaza que éste suponía para la tierra. Esto habría sido impensable para el Superman pre-'New 52', pero para la nueva versión, no.

Vuelta a los orígenes

Pues bien, todo esto está cambiando. 'DC Rebirth' es una nueva iniciativa editorial, capitaneada por Geoff Johns, la persona que también lleva un par de años dedicada al DCEU (su primer trabajo es 'Wonder Woman'). Supone una vuelta a los orígenes, a unas versiones de los personajes que conectan más con lo que la han hecho grande a estos héroes desde hace décadas. En el caso de, por ejemplo, Wonder Woman, el escritor Greg Ruka está consiguiendo combinar las dos historias de creación del personaje en una trama de conspiración y alteración de memoria excelente. En el caso de Superman, directamente han recogido a la versión del personaje de antes del 'New 52' (es decir, la versión del personaje establecida en los 80) y acompañado de su mujer Lois y de su hijo Jonathan los han puesto a vivir de incógnito en el universo DC. Luego han matado sin piedad al Superman del 'New 52' y la versión clásica ha ocupado su lugar despertando recelos de toda la comunidad superheróica.

¿Enrevesado? Un poco, pero hay más. Debido a las maquinaciones de Mr Mxyzptlk, un enemigo de Superman de la quinta dimensión con poderes imposibles, las dos versiones del personaje se han combinado y a ojos del mundo que los rodea nunca ha existido más que un solo Superman.

Y así llegamos a lo que tenemos ahora, el cómic 'Action Comics 977' está haciendo un repaso a la biografía de Superman para que nos quede clara a todos. Y es la versión más pura, heroica, bienintencionada y con experiencia. Este es el Superman que murió y resucitó a manos de Doomsday, el que se convirtió en uno de los periodistas más importantes del Daily Planet (el nuevo/antiguo se hizo bloguero), y lo más importante, el que se enamoró de Lois Lane, se casó y tuvo un hijo con ella.

Es este hijo lo que ha cambiado la dinámica de los cómics de la manera más importante; es la historia que aún no se había contado, es ver cómo equilibra Clark el ser un superhéroe, un marido, un periodista y padre de un niño que está empezando a desarrollar poderes, el auténtico Superboy. Es la historia de la periodista de investigación más importante e inspiradora de la historia, Lois Lane, que también es madre de un niño medio alien medio humano. Es la aventura de la madurez, y en los cómics está dando como resultado una de las etapas más brillantes (y con mejores ventas) que se recuerdan.

Ya no hay pasado traumático de los Kent, Krypton vuelve a ser un sueño inalcanzable, Superman se vuelve a llevar bien con su prima Supergirl (se han pasado años sin hablarse), Clark creció en Smallville junto a Lana Lang y un adolescente problemático llamado Lex Luthor, y muchos otros detalles que poco a poco iremos conociendo. Pero queda claro, el híbrido de los dos Superman ha dado como resultado una versión del personaje que es nuevo y familiar al mismo tiempo, y que vuelve a representar ese icono que ha inspirado a miles de lectores durante décadas.

Fuente: ECartelera