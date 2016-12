Están más que felices por ganar una plaza para la Libertadores 2017

Gremio, con el argentino Walter Kanneman como titular, ganó la Copa de Brasil y se clasificó para jugar la edición 2017 de la Copa Libertadores al igualar 1-1 como local ante Atlético Mineiro, que tuvo al también argentino Lucas Pratto, haciendo valer el triunfo por 3-1 logrado en el cotejo de ida jugado en Belo Horizonte.Los goles de la final jugada en el estadio Arena de Gremio, en la ciudad de Porto Alegre, fueron convertidos por ecuatorianos: a los 88 minutos Miler Bolaños adelantó a Gremio y en el segundo minuto adicional igualó Juan Cazares (ex Banfield).Gremio, que no ganaba este trofeo desde 2001, suma su quinta Copa de Brasil y se convierte así en el equipo más laureado de esta competición al superar por uno al Cruzeiro, que no obtiene este título hace 13 años.En Gremio fue titular en todos los cotejos Kanneman (ex San Lorenzo), mientras que en Mineiro jugó Pratto, el ex delantero de Boca, Tigre, Unión y Vélez.La Copa de Brasil reúne a los campeones y subcampeones de los torneos regionales en los 27 estados del país, más otros invitados por diferentes criterios de competición.