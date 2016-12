Estremecedor relato: uno de los futbolistas no recuerda el accidente

El lateral izquierdo Allan Ruschel fue el primer sobreviviente que los rescatistas encontraron en el cerro Gordo en Antioquia, unos instantes después de que el avión de la aerolínea boliviana LaMia se estrellara. Hoy no recuerda lo sucedido y cuando le contaron preguntó si hubo heridos.

"Me preguntaba cuándo iba a volver a casa, qué tenía. Nos preguntó qué pasó, si alguien había terminado herido. Le pregunté si recordaba algo y me dijo que no", fueron las palabras de Flavio, su padre.

En un principio se especuló con que el futbolista de 27 años podría quedar parapléjico a raíz del accidente. Sin embargo, el parte médico que oficializó este viernes el Chapecoense fue alentador: "Se sometió a una cirugía en la columna vertebral. Sus movimientos son normales en los brazos y las piernas. A pesar de múltiples excoriaciones, ofrece buenas perspectivas de mejora. Ya tuvo contacto con su familia".

A ese detalle médico le agregó algunas precisiones el padre al aclarar que "se está deshinchando, está respirando sin dispositivos y comiendo sin la ayuda de la sonda".

Su padre viajó a Colombia para acompañarlo en la recuperación que realiza en la Clínica Somer de Rionegro. "Estoy muy feliz con la recuperación de mi hijo. Después de muchos días de angustia pude oír su voz otra vez", relató su hermana Amanda en Instagram sobre los dichos de su padre.





La hermana de 23 años de uno de los seis sobrevivientes también comentó otros dichos de su padre: "Él sólo recuerda que iba a jugar en Colombia y le conté que habían tenido un aterrizaje forzoso. También le dije que Follman y Neto –los otros dos compañeros de equipo que salieron con vida– están también en el hospital y están bien".

Ruschel pudo ver un video que le envió su familia y "estaba feliz". Mientras tanto, sus colegas Follman y Neto continúan también con su recuperación. Hasta ahora, el único de los seis sobrevivientes que ya recibió el alta médica y está en su casa es Erwin Tumiri, el técnico aeronáutico boliviano que sólo tuvo heridas leves.









Fuente Infobae