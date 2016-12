Exitoso cierre del 2016 en el tenis de mesa de nuestra provincia

Los jugadores mendocinos Gastón Alto, Francisco Sanchi y Candela Molero se clasificaron a la selección Argentina de mayores para los torneos internacionales del primer semestre: el Mundial individual en Alemania e Iberoamericano de España

Gastón tuvo una buena semana en Buenos Aires al consagrarse campeón del Abierto de la República Argentina y clasificar en el primer selectivo para los eventos 2017. En ambos torneos le ganó la final a Horacio Cifuentes 4-1 y 4-3, respectivamente.

Francisco Sanchi fue la gran revelación de fin de año ya que con tan solo 17 años, se clasificó al equipo mayor en el 4° y último selectivo al ganarle la final a Rodrigo Gilabert 4–1. Candela Molero, de 20 años, nacida en el club Gimnastic de La Plata pero que representa desde hace 2 años a la Federación Mendocina de Tenis de Mesa, se metió nuevamente en el equipo mayor en el 4° selectivo al ganarle a Candela Pérez 4–2.

En el abierto de la República también se destacaron Juan Manuel Daher, que salió campeón de la categoría sub 23, ganándole a Santiago Tolosa de Tucumán 3–2. Tomás Sanchi se consagró campeón en sub 13 al ganarle la final 3–1 a Lautaro Sato, de Fetemba. Joaquín Isura quedó 3° en la categoría sub 9, Santiago Lorenzo 3° en sub 18, Candela Sanchi 3° en sub 11, Juliana Girotti 3° en sub 15.

También participaron en Buenos Aires Ignacio Videla, Jimena Ferrer, Emanuel Lara, Tomas Saavedra, Facundo Iglesia, Jeremías Sotelo, Nicolás Girotti y la entrenadora Soledad Tenzi.

Sudamericano escolar Medellín.

Luciano Alto participó con la Selección Argentina en Colombia en donde se consagró campeón por equipos y dobles, junto a Matías Guadalupe, de Fetemba. En individuales perdió en cuartos de Final.