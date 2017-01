Federal C: los gastos que tendrán que afrontar los equipos de San Rafael

El Consejo Federal oficializó los aranceles fijos y de árbitros correspondientes al torneo Federal C 2017, certamen donde participarán el Atlético Pilares y Rincón del Atuel.

A continuación el expediente donde se establecen los números.

DESPACHO Nº 12.320

VISTO Y CONSIDERANDO

La necesidad de establecer los Aranceles Fijos que regirán para la disputa del Torneo Federal "C" 2017;

Que, en tal sentido y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Art. 10 Punto 4, del Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y 53° del Reglamento del Consejo Federal; se,

RESUELVE

Art._1°- Establecer en concepto de Aranceles Fijos que regirán para la disputa del Torneo Federal "C" 2017, los siguientes:

ETAPA CLASIFICARORIA

o CONSEJO FEDERAL $1.000,00.-

o APORTE LIGA (Piso)$ 850,00.-



ETAPA FINAL

o CONSEJO FEDERAL $1.500,00.-

o APORTE LIGA (piso) $1.000,00.-

Nota : Se establece que el Aporte a las Ligas será de un 10% de la recaudación bruta, en ningún caso será inferior a los pisos establecidos precedentemente; asimismo, del monto señalado el 70% será para la Liga y el 30% para la Federación a la que esta última se encuentre adherida.

Art._2°- Comuníquese a los clubes intervinientes en el certamen por conducto de sus respectivas Ligas; publíquese; y, archívese.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2016.

DESPACHO 12.321

VISTO Y CONSIDERANDO

la necesidad de la fijación de los aranceles y viáticos que percibirán los árbitros y árbitros asistentes que tengan a su cargo el contralor de los encuentros a llevarse a cabo en el Torneo Federal "C" 2017; y,

Que, por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el Art. 10°,

Punto 4, del Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino; 51, inc. c, y 53° del Reglamento del Consejo Federal, se:

R E S U E L V E

Art. 1º- Fijar en concepto de aranceles y viáticos que habrán de percibir los árbitros y árbitros asistentes que dirijan encuentros por el Torneo Federal "C"

2017, los siguientes:



ETAPA CLASIFICATORIA

ARANCELES

ÁRBITRO: $2.124,00

CADA ÁRBITRO ASISTENTE: $1.061,00



ETAPA FINAL

ÁRBITRO: $2.466,00

CADA ÁRBITRO ASISTENTE: $1.237,00



VIÁTICOS:

De 00 0 km. a 120 kms. MEDIO DIA $362,00

De 0121 kms. a 0 300 kms. DIA ENTERO $890,00

De 0301 kms. a 0 500 kms. DIA Y MEDIO $1.328,00

De 501 Kms. a 1000 Kms DOS DIAS $1.767,00

De 1000 kms. en adelante TRES DIAS $2.657,00



Art. 2º - Comuníquese a los Clubs participantes en el certamen por conducto

de sus respectivas Ligas; y, una vez cumplido, publíquese y archívese.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2016.

Por cada entrada vendida de Generales (incluidos los socios), Jubilados, Pensionados y Damas; y,

Menores y Credenciales el Club Local deberá abonar, en concepto de "Seguro del Espectador", la suma de $

5,90, y que se será remitido al Consejo Federal.

PRECIO DE LAS ENTRADAS - El precio mínimo de las entradas generales será de PESOS SESENTA ($ 60,00.-).

El precio máximo será de PESOS NOVENTA ($ 90,00).

El precio de las entradas de jubilados, pensionados y damas será igual al 50% fijado para las entradas generales en ocasión de cada partido.





Fuente: ascensodelinterior