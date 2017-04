Federico Norte indicó que hay una ley para advertir sobre fenómenos extremos, pero que no se aplica

El doctor en meteorología Federico Norte destacó que la provincia aprobó en el 2014 una ley sobre prevención de fenómenos extremos, pero nunca se aplicó. Esto hubiese servido para advertir la rápida y violenta tormenta que afectó a toda Mendoza durante la tarde del martes.



Luego de la tormenta desatada con violencia sobre la provincia, Norte explicó a Radio Nihuil que existe una ley para que especialistas midan las consecuencias y alerten a la población para que se tomen las medidas necesarias.



Se trata de una ley de prevención de fenómenos meteorológicos extremos tales como tormentas, granizo, viento Zonda, nevadas en alta montaña, en especial para aquellos fenómenos que se forman de manera insólita.



"La tormenta de ayer se generó en forma muy rápida y así como se generó se diluyó en pocas horas y no respondió a ninguno de los cánones tradicionales de la meteorología nacional. Antes que eso ocurriera, los índices de inestabilidad e imágenes de radares daban núcleos de rápido desarrollo y muy intensos", detalló Norte.



El meteorólogo sostuvo que debería estar aplicado el Centro único de información meteorológica, el cual se debería formar cuando se visualizan fenómenos de esta naturaleza.



"Es un centro que no tiene lugar físico sino virtual. Cuando se detecta el fenómeno como en las condiciones de la de ayer, se juntan los meteorólogos de Mendoza, del programa regional de meteorología de la provincia, de la Dirección de contingencias climáticas y del centro de vigilancia regional de la meteorología, que es el Servicio Meteorológico Nacional", explicó Norte y agregó que "es una ley que establece una política de Estado y ya es hora de ver qué hacemos con esa ley, si se aplica o no".



La misma fue sancionada en 2014 en el Senado y por unanimidad.



Además, Federico Norte advirtió: "Con las cosas que empiezan a pasar, y que van a pasar en a lo largo este año, porque con los colegas del Conicet Mendoza advertimos que rápidamente se desató un nuevo fenómeno del Niño, el mismo que generó todo lo que paso en Perú y Colombia en los últimos días. Después de la Niña estaba previsto un estado neutro, pero rápidamente se calentó el agua de Océano Pacífico y eso parece que sigue y que va a impactar sobre todo en el final de nuestro invierno y durante nuestra primavera".



Recordó que cuando está el Niño se generan fenómenos relacionados a precipitaciones intensas, afecta la zona del Litoral de Argentina, nevadas intensas en cordillera, viento Zonda con frecuencia, entre otros.



El tiempo para los próximos días

Norte aseguró que cuando se desata una tormenta con la cantidad de energía como la de ayer, es muy difícil que vuelva a ocurrir durante este miércoles.



Para hoy se espera una máxima que rondará los 26 grados, y el jueves la mínima será de 14 grados y la máxima podría llegar a los 27 grados, pero a partir de mañana cambian las condiciones climáticas, podría haber Zonda en altura, algunas ráfagas afectarían en zonas precordilleranas como Villavicencio y Potrerillos, y se sentirá en Malargüe, como preludio del avance de un frente frío bien definido.



Esto provocará un marcado descenso de temperatura para el viernes cuando la máxima no superará los 20 grados y más se sentirá el sábado con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados.



Con esto se da fin al verano y se instala definitivamente el invierno, por lo que Norte recomendó buscar los abrigos más permanentes para esta época.