Fernando Belluschi continuará en San Lorenzo

El mediocampista Fernando Belluschi, flamante ganador del Olimpia de Plata al mejor jugador del fútbol argentino en 2016, confirmó que continuará en San Lorenzo.

Luego de ser distinguido, el futbolista, de 33 años, anunció que se quedará en el equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre para disputar la Copa Libertadores de América y la segunda parte del torneo de Primera División.

"Este es un deporte colectivo y me resulta imposible no destacar al grupo, me siento cómodo jugando alrededor de (Néstor) Ortigoza, (Franco) Mussis, (Sebastián) Blanco, Martín Cauteruccio y (Nicolás) Blandi. El equipo fue regular durante todo el año y para el que viene queremos pelear el título", expresó Belluschi.

El ex Newell's y River Plate tiene contrato con el club azulgrana hasta junio del año que viene pero en las próximas horas firmará una extensión hasta 2018.

San Lorenzo será uno de los ocho cabezas de serie en el sorteo de la Copa Libertadores de América 2017 que se realizará esta noche en la sede de Conmebol en Paraguay.