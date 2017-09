"Frida": la niña que se convirtió en el símbolo de los rescates en México

mexico terremoto 2.jpg

Alrededor de los escombros de la escuela mexicana de Rebsamen, donde han fallecido 21 niños y cinco adultos por el terremoto, se agolpan decenas de periodistas y voluntarios. El edificio se ha convertido en símbolo de la tragedia, y es que este miércoles se supo que bajo las ruinas se encuentra Frida, una niña de 8 años que está consciente y espera a ser rescatada. A falta de que se conozcan nuevos datos sobre la operación, el país entero reza para que esa voz que llega desde los escombros no dé paso al silencio."Nos consta que está viva, y ella nos hace ver que tiene (cerca) a otros niños con vida. Pero a nosotros no nos consta la cantidad", explicó este miércoles el almirante José Luis Vergara, oficial mayor de la Secretaría, en declaraciones a Milenio Televisión. Vergara, quien supervisa las labores de rescate en las ruinas del Colegio Enrique Rébsamen, expuso que los rescatistas, bajo el mando de la Semar, han tenido problemas durante la operación. "Tuvimos que cambiar la estrategia para hacer unos cortes, toda vez que el tiempo se nos viene encima, y esperemos que en poco tiempo podamos estar rescatando a la niña y a quienes estén con ella", apuntó el militar. "Ya estamos muy cerca de llegar al rescate", enfatizó.Vergara detalló además que los trabajadores ahora están tratando de llegar a la menor desde arriba después de romper una losa, si bien se mantiene otro acceso desde donde también procuran alcanzarla. "Todo indica que el corte que hicimos en la losa es lo que nos va a dar acceso de forma inmediata", abundó. Además, precisó que los rescatistas están unos tres metros y medio por encima de Frida, quien se encuentra bajo una mesa de granito "y todo indica que eso le salvó la vida". El oficial indicó que no se ha tenido contacto visual con la niña, pero sí con infrarrojos y acústico.

El sismo de magnitud 7,1 registrado el martes ha dejado hasta ahora 230 víctimas mortales en la capital mexicana y varios estados del país, y causó en el derrumbe de decenas de numerosos edificios, entre ellos este colegio de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Educación Pública, el derrumbe de la escuela causó la muerte de 25 personas, 21 niños y 4 adultos, aunque otras fuentes han elevado hasta 37 el número de víctimas mortales, 32 de ellas alumnos. De acuerdo con reportes de medios locales, ya se ha conseguido rescatar con vida a 14 personas, y se desconoce cuántas más pudieran estar bajo los escombros.





Fuente: Diario UNO de Mendoza