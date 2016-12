Gallardo, arrepentido

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que quiere tomarse "unos días" para hacer un "balance" sobre lo que vivió durante dos años y medio en el banquillo de River, y saber qué hará en los próximos meses.

"Ni abrí ni cerré ninguna puerta. Solo dije que iba a hacer un balance, sobre todo lo que pasó y todo lo que viene. Nunca tuve momento para detenerme a pensar. Luego de dos años y medio es bueno que no vea a nadie en estos próximos días", sentenció Gallardo a la prensa tras el triunfo de River sobre Olimpo por 2 a 1.

En la semana, luego de consagrarse campeón de la Copa Argentina, Gallardo había encendido las alarmas al señalar que debía tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro.



El "Muñeco" tuvo tiempo de enviarle a los hinchas de River un mensaje, agradeciéndoles por "todo el afecto y cariño" que le demuestran "cada día" y que es recíproco de parte suya.



"No hagamos conjeturas de algo natural que me pasa por este momento. Me arrepiento de haber hecho un comentario natural, por todo lo que generó, por conjeturas. Pero lo único que dije es que era un momento de reflexionar luego de dos años y medio de mucha exigencia y competencia", agregó.

Desde que llegó a River Gallardo ganó 6 títulos, locales e internacionales, lo dirigió en 136 partidos de los cuales ganó 65, empató 42, perdió 29, con un promedio de efectividad del 58 por ciento.

Gallardo recalcó que "hay que analizar un montón de cosas. Uno hace un balance del año. A todos nos pasa. Es bueno hacerlo. Lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Y cómo sigue la cosa".



"Yo no dije que me iba. Voy a hacer un balance de lo que pasó y lo que viene. Dije que iba a analizar cuestiones que pasaron. Hablé con Enzo (Francescoli) y Rodolfo (D Onofrio). Se lo comunicaré a ellos y veremos cómo sigue. Necesito al menos unas hora de descanso", afirmó.

El "Muñeco" reconoció que el fútbol argentino es de "mucha exigencia y desgaste", que se vive "con mucha intensidad", aunque aclaró que a él eso le "encanta y apasiona".

"Estamos permanentemente sometidos a lo que pasa en lo deportivo y extradeportivo. Y después de acá, no creo que vuelva a sentirlo así en otro lugar. Me encanta competir, pero es bueno ver dónde estamos parados", agregó.

Gallardo dijo que haber clasificado a River a la Copa Libertadores 2017, tras la obtención de la Copa Argentina, fue "el primer objetivo" del semestre, pero evitó pronunciarse sobre si dirigirá al equipo en esa competencia.