General Alvear recibe la última fecha del campeonato provincial de ajedrez

Este sábado en el Polideportivo "Deportistas Alvearenses" se desarrollarán las finales correspondientes al torneo Provincial de ajedrez. Evento fiscalizado por la Federación Mendocina.

La acción en los tableros comenzará a las 8.15 con las partidas de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 tanto en damas como en caballeros. Vale señalar que también habrá una categoría reservada para adultos.

Han confirmado su presencia en dicha competición ajedrecistas de San Rafael, Mendoza como así también de General Alvear.