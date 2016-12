Giuliana I: "A Estefi le dije que tiene todo mi apoyo para seguir adelante"

A casi un año de ser elegida reina distrital de Chacras de Coria, puntapié inicial para luego ser ungida soberana departamental, y finalmente nacional, Giuliana Lucoski (23) realizó un balance general de sus mandatos (del primero ya entregó la corona).

Con muchas metas cumplidas pero todavía bastante trabajo por delante, asegura que luego de entregarle los atributos a la próxima Reina Nacional desea seguir ligada al mundo Vendimia

El saldo para ella es altamente positivo y destaca, durante toda la charla con Diario UNO, que al ir aprendiendo muchas cosas mientras las vivía disfrutó mucho más la segunda parte del año que de los primeros meses.

No esquivó la polémica que se generó en torno a la elección de Estefanía Correa (primera reina con talles diferentes a los habituales) como soberana de Colonia Segovia, en Guaymallén, y aseguró que es un "buen ejemplo para romper los estereotipos, siempre y cuando se valore el cuidado de la salud".





–En setiembre dijiste que estabas empezando...

–Siento que después de la segunda mitad del año hice un click que me permitió sacarme un poco de presión y empezar a disfrutar más, hacerlo algo más natural. A partir de setiembre me relajó que pude avanzar con la carrera de Abogacía y me sentí realizada en las dos vidas, en la de la Reina y en la de Giuliana.





–¿Qué destacarías como lo mejor de tu reinado?

–Yo lo divido en tres. Primero el crecimiento personal que tuve, todo lo que me aportó a mi vida para aprender a desenvolverme con seguridad y todo lo que me abrió la cabeza, ya que antes sólo pensaba en mi carrera. Segundo la gente en general, desde los chicos a los grandes, que cuando me cruzan en la calle siempre me saludan con la mejor onda. Por ahí estás en un momento medio bajoneada y sentirse muy querida es importante. Los eventos con niños son los que más me gustaron, porque siento que a ellos les queda un recuerdo de por vida. Por último, lo que le traje a mi familia, ya que siempre a final de año estaban todos muy estresados por la cosecha, no hacíamos tantas cosas en familia. Se generó una unión mucho más grande de la que teníamos y eso lo trajo Vendimia.





–¿Qué fue lo que menos te gustó de este año?

–Muchas de las cosas negativas fueron por los propios nervios o la falta de tiempo algo que a mediados de año logré cambiarlo. Lo que me llama la atención es el tema de la discriminación hacia el valor que tiene la reina. No me gusta que todos los años haya polémica, hay que entender que la Fiesta de la Vendimia es un patrimonio cultural, no un concurso de belleza. Es una pena que muchos mendocinos lo vean así.





–¿Qué opinas sobre la elección de Estefanía Correa, la reina de Colonia Segovia?

–Yo tuve la oportunidad de juntarme con ella y le dije que la apoyo, que me parece muy bien que ella quiera introducir el valor de la no discriminación. Pero también es importante resaltar el cuidado de la salud, porque se está rompiendo un estereotipo que no era tal. Para ser reina nunca me exigieron un peso determinado, siempre se interesaron por mi salud. Me gustaría que lo lleven por ese lado, que está perfecto que ella se sienta segura y se abra el panorama de las reinas, que ya de todas formas se abrió con el cambio de reglamento. La incorporación de lo que trae no me sorprende, me gusta, pero siempre debe hacer el enfoque en la salud, ya que los extremos no son buenos y no es la idea que nosotras lo transmitamos. A Estefi le dije que tiene todo mi apoyo para seguir adelante





–¿Se sumaron nuevos viajes en la segunda parte del año?

–Sí, fuimos a Jujuy a la Fiesta de los Estudiantes y es mágico, conocimos lugares maravillosos. Además viajamos a Gramado, en Brasil, donde participamos en una gran feria. Por suerte pudimos seguir viajando siempre juntas con Rocío (Fuster, Virreina Nacional). Nos tocó un grupo muy lindo, trabajamos mucho, pero también lo vivimos como un recreíto, ya que aprovechamos para pasear y conocer.





–¿Ya empezaron las actividades más relacionadas a Vendimia?

–Ahora empieza toda la locura, linda, de las vendimias distritales y departamentales. Yo ya terminé en Luján porque este año decidieron hacerlo antes. El año pasado gané en Chacras en enero. Ahora empieza la nostalgia porque ya tuve que ceder la primera corona, que es cuando empezó todo. Fue como un déja vu, porque cuando hice el discurso de despedida me acompañaron todos los que estaban cuando fui electa.





–¿Te toca acompañarlas a ellas ahora, a las nuevas reinas?

–Sí, y quiero hacerlo bien de cerca. Armé un grupo de Whatsapp para que ellas puedan ir preguntando o sacándose dudas. Quiero que aprovechen porque realmente sabés mucho más cuando terminás el reinado que cuando estás empezando. Estuve viendo sus perfiles para ver en qué puedo ayudar o aconsejar a cada una. El jueves 15 tenemos la primera actividad yendo todas juntas a Potrerillos.





–¿ Además de tu carrera de abogada, querés seguir ligada a Vendimia?

–Me gustaría, porque como digo siempre, sabés mucho más cuando terminás que cuando empezás. Me encantaría asesorar a las chicas, no quedarme con todo lo aprendido guardado para mí. Obviamente que me gustaría hacer las dos cosas a la par.



