Godoy Cruz cayó ante el Decano en el Malvinas y se quedó sin invicto

Godoy Cruz Antonio Tomba cayó derrotado por 2 a 1 y dejó en el camino su invicto como local, en encuentro disputado en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la duodécima jornada del torneo de Primera División.





Fernando Zampedri, a los 40 minutos del primer tiempo y a los 36 del complemento, estableció la diferencia a favor del Decano, en tanto que Javier Correa descontó para el Tomba a los 41 minutos del segundo período.

Godoy Cruz goles





El Tomba perdió la memoria en casa y dejó en el camino el invicto de local ante un Decano que mostró un juego inteligente ya que en ningún momento fue más que el expreso y tuvo una contundente eficacia.





El equipo tucumano ejerció la presión en el mediocampo y consiguió rapidez en el contragolpe. Por el lado del local el déficit estuvo en la mitad de cancha, donde los volantes no aportaron claridad y despliegue para llegar al área rival.





A cinco minutos del final de la etapa inicial llegó la apertura del marcador para el equipo tucumano, cuando Zampedri sacó de derecha una media vuelta desde fuera del área, y la pelota le picó antes al arquero Rey y se le escurrió por encima de su cuerpo para poner el uno a cero.





Godoy Cruz no mejoró con el correr del partido, donde sólo tuvo a Luciano Abecasis como lo más rescatable, ya que aprovecho sus proyecciones por el lateral derecho para buscar al compañero mejor ubicado o para intentar con centros al área a la dupla Ayoví-García.





Pero llegó al segundo la visita, cuando aprovechó la ventaja numérica en el contragolpe a través de Acosta, quien habilitó al goleador Zampedri para aumentar la ventaja. Luego llegó a poco del final el descuento de Javier Correa, pero no le alcanzo al local para llegar a la igualdad.





- Síntesis –





Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Luciano Abecasis, Diego Viera, Pablo Alvarado y Marcelo Benítez; Ángel González, Gastón Giménez, Guillermo Fernández y Nicolás Sánchez; Santiago García y Jaime Ayoví. DT: Sebastián Méndez.





Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista; Guillermo Acosta, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, Leandro González; David Barbona; Fernando Zampedri. DT: Luciano Precone.





Gol en el primer tiempo: 40' Fernando Zampedri (AT).





Goles en el segundo tiempo: 36' Fernando Zampedri (AT); 41' Javier Correa (GC).





Cambios: En el segundo tiempo, 11' Javier Correa por Giménez (GC); 19' Jairo Palomino por Leandro González (AT); 22' Gabriel Carabajal por Sánchez (GC); 30' Fabrizio Angileri por Benítez (GC); 33' Lucas Villalba por Aliendro (AT); 43' Franco Sbuttoni por Barbona (AT).





Amonestados: Guillermo Fernández (GC), Gastón Giménez (GC), Pablo Alvarado (GC), Jaive Ayoví (GC), Fernando Evangelista (AT), Ignacio Canuto (AT),





Árbitro: Fernando Rapallini.





Estadio Malvinas Argentinas.