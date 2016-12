Habló el futbolista de Almagro agredido con un balazo de goma en la cabeza

El futbolista de Almagro Franco Quiroz, quien fue baleado durante los incidentes que se produjeron entre la barra del club y la policía, admitió que vivió "una desgracia con suerte" y que por "diez centímetros" el perdigón no le impactó en un ojo, lo que hubiese significado el final de su carrera.

"Fue una desgracia con suerte y todavía no tomé la dimensión de lo que pasó. Estuve a diez centímetros de perder mi carrera", señaló el jugador por Radio Continental.

Y comentó: "Le dije a la policía que pare de tirar y cuando me acerqué al alambrado a hablar con los hinchas empezaron a tirar otra vez y un perdigón me pegó en la cabeza. Me hicieron una placa y por suerte fue superficial el impacto".

Quiroz fue asistido en el hospital Ramón Carrillo y tras las curaciones fue llevado a la seccional policial de la zona a brindar declaraciones.

quiroz