¡Hasta Macri bailó con Tevez!

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, participó del casamiento del astro de Boca Juniors Carlos Tevez , quien el viernes tuvo su ceremonia religiosa de matrimonio con su mujer Vanesa Mansilla, en el marco de un festejo que arrancó el jueves pasado tras la firma en el registro civil de San Isidro y que prosigue desde ese día en la ciudad de Carmelo, Uruguay."Mauricio llegó después de la ceremonia religiosa, se quedó a la recepción y estuvo un rato más. No podía hablar mucho por su problemita en la garganta, pero bailó y disfrutó muchísimo", expresó el empresario futbolístico Guillermo Cóppola, quien también participó en los festejos del "10" de Boca."Bailó con su mujer (Juliana Awada) y también con su hija Antonia. Es más, la gente amiga de Tevez lo vino a buscar para bailar y él se levantó de la mesa y bailó los temas que le pidieron, te diría que hasta tres veces lo buscaron y él salió sin problemas", añadió en declaraciones a radio Mitre."Estuvo un rato, un par de horas, no podía hablar mucho, pero disfrutó la fiesta, la pasó muy bien", cerró Cóppola en referencia a la participación del presidente argentino en la ceremonia del crack del club de sus amores.El empresario contó más detalles de la fiesta y explicó que "por Boca estaban Daniel (Angelici, el presidente), (Horacio) Paolini (Vicepresidente segundo) y (Juan Carlos) Crespi (a cargo del plantel profesional)", mientras que del fútbol vio "a (Fernando) Tobio (defensor "xeneize"), (Raúl) Cascini y (Rolando) Schiavi (ex futbolistas)"."También estaba Kia (Joorabchian, representante), que fue el primero que lo llevó a Carlitos al Corinthians y a Inglaterra y de ahí quedaron con una excelente relación", agregó Cóppola, quien además confesó que el ritmo más bailado de la noche fue la cumbia.Además, el ex manager de Diego Maradona contó que la ceremonia religiosa fue muy linda y emotiva a tal punto que a Tevez "se le quebró la voz en un par de ocasiones"."Fue en una capilla al aire libre, todos dejamos los celulares antes de entrar al lugar y se vivió un clima muy emotivo, todo muy emocionante y Carlitos lo vivió de una manera muy especial", detalló el empresario, que también aclaró que no se habló de su continuidad en Boca "en ningún momento", aunque siente que Tevez se irá al fútbol chino."Ojo, es un sentimiento futbolero porque no se habló en ningún momento del tema, pero por cómo lo vi a Carlitos, tan emocionado, siento que se va, veremos", cerró Cóppola, quien consideró, por último, como "una lástima" que Maradona no haya ido a la fiesta porque sabe "el sentimiento de Diego para con Carlitos".Tevez y su esposa Vanesa Mansilla, madre de sus tres hijos, dieron el sí por civil el jueves pasado en San Isidro y ayer en la iglesia San Jorge, en Puerto Camacho, en Uruguay. En tanto, la fiesta continuará hasta mañana en el club Campo de Carmelo.El "10" de Boca, de 32 años, jugó su último partido el domingo pasado en la goleada 4-1 ante Colón de Santa Fe por la 14ta. fecha del Campeonato de Primera División, y aún no dio a conocer su decisión de continuar en el club o aceptar la millonaria oferta que le llegó del fútbol chino.Fuente: Ovación Mendoza