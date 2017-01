Horas claves: se define el futuro de Luciano Cabral

Un comienzo distinto y negro, si los hay. Desde que arrancó el 2017 manchado de sangre por el asesinato a golpes de Joan Ariel Villegas Gualpa (27), las repercusiones no pararon de llegar y recién entrado el fin de semana hubo un impase.

Pero la historia todavía no acabó y hay varios capítulos más, que van a estrenarse durante la semana que está a punto de comenzar.

La Justicia ha imputado a cinco personas por el violento crimen, aunque la presencia en todo el entramado del futbolista Luciano Cabral (21) le dio al caso proyección nacional e internacional y en él se centró toda la atención.

El jugador surgió de la liga alvearense y llegó al futbol grande de AFA de la mano de Argentinos Junior y actualmente está a préstamo en el Atlético Paranaense, que milita en la serie A de Brasil. En ese período también se nacionalizó chileno y fue parte del seleccionado Sub 20 del país trasandino, convocado por el entrenador argentino Hugo Tocalli.

El futbolista, al igual que su padre, José Cabral (42), y Axel Federico Olguín (18), están imputados por "homicidio agravado por la participación de menores". En cambio al adolescente de 17 años y el menor de 13 años les cabe la figura de "homicidio simple".

Por lo bajo los investigadores están convencidos que están en custodia todos los implicados en la muerte violenta de Villegas, sin embargo la recolección de evidencias para sustentar el caso contra los imputados está lejos de concluir.

"Durante la semana se trabajó doble turno, se tomaron numerosos testimonios y estamos en la etapa de investigación. Esto no ha concluido y seguimos realizando medidas y el grado de participación de los detenidos es algo que evaluará el tribunal", dijo el comisario Pedro Constanzo, jefe de la División Investigaciones de Alvear.

A partir de mañana se espera que el conjuez de instrucción Ignacio Olmedo concluya con la primera etapa del proceso contra Luciano Cabral y el último de la lista en recibir la imputación, Axel Olguín.

Una vez que termine la presentación de pruebas contra los imputados, el magistrado deberá resolver si los deja en prisión preventiva, cuyo destino sería el penal de San Rafael o arresto domiciliario, o les concede la excarcelación.

"Quedaron detenidos en Alvear hasta el lunes que lleguen los antecedentes. Por el momento se abstuvieron a declarar hasta que analicemos la complejidad de las pruebas y a partir de ahí veamos la estrategia a seguir", afirmó Gustavo Nedic, el abogado que asumió la defensa de cuatro de los imputados (Cabral, padre e hijo, Olguín y el joven de 17 años).

En cuanto a la situación particular del futbolista, Nedic aseguró que la Justicia todavía no pudo demostrar "que tuvo responsabilidad" y explicó que en caso de que le otorguen la libertad, no podrá salir del país, con lo cual su futuro deportivo seguirá complicado.

Otros detenidos

José Cabral está en la cárcel de San Rafael y el menor de 17 años en el ex Cose. También hay un jovencito de 13 años al cuidado de DINAF.

Brutal

A Joan Villegas lo castigaron duramente y lo remataron arrojándole un pedazo de hormigón en la cabeza. El chico de 13 años es el apuntado como la persona que le dio el golpe mortal.