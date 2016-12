Increíble: el hijo del DT del Chapecoense se salvó por un descuido

Matheus Saroli, hijo del director técnico del Club Chapecoense, iba a viajar junto con su padre y el resto del plantel pero no se embarcó en San Pablo al haberse olvidado su pasaporte.

A través de las redes sociales se conoció la historia del hijo del entrenador que a raíz de este percance se salvó de milagro. Su padre, Caio Junior, entrenador del equipo, es uno de los fallecidos.

"Estaba en San Pablo, pero no embarqué porque me había olvidado el pasaporte", explicó en las redes sociales Matheus Saroli. Por ende, no figuraba en la lista de quienes debían embarcar.

En el mismo mensaje de facebook el joven afirmó: "Amigos, yo, mi madre y mi hermano estamos bien".

"Precisamos fuerza y que nos den un poco de privacidad, especialmente mi madre", solicitó Saroli, y remarcó en el cierre de su mensaje: "Somos fuertes y vamos a salir de esto. Gracias a todos".

