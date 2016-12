Juan Martín Del Potro conmovió a su tierra natal

Tandil se conmovió con la llegada de Juan Martín Del Potro, el hijo pródigo que retornó a su tierra natal para ofrendar la Copa Davis que Argentina ganó este año por primera vez en la historia con su decisiva contribución, y recibió por contrapartida un multitudinario y cálido abrazo de su gente.

"Este año me tocó venir dos veces al balcón: por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos primero y ahora por la Copa Davis. Estas cosas las soñaba para toda mi carrera y me tocó vivirlas todas juntas en 2016", dijo Del Potro desde la terraza del Palacio Municipal tandilense.

Se postergó bastante la llegada de la 'Torre de Tandil' a su ciudad natal por diversos compromisos contraídos en los Estados Unidos, pero finalmente se dio el encuentro entre el campeón de la Copa Davis y su pueblo, ante el que lució ese tan anhelado trofeo conseguido frente a Croacia, en Zagreb, con una épica actuación suya.

"Me tocó pelear con dos lesiones en la muñeca y estuve por no jugar nunca más. Sin embargo este año vuelvo a casa por segunda vez para celebrar títulos, y hoy con una Copa Davis en las manos. Por eso me puedo ir a dormir tranquilo", sostuvo Del Potro.

"Y respecto de ese último punto mío, fue algo muy lindo cuando estaba a punto de perder con Marin Cilic y empercé a sentir el apoyo de todos los argentinos que estaban allí. Para mí fue muy especial porque había buena energía y eso me ayudó para empezar a revertir el partido", recordó.

Y puntualizó sobre el tema que "si bien en Zagreb habría presentes unos 5.000 o 6.000 argentinos, detrás de ellos estaba todo un país, todo Tandil, todo Azul por Federico Delbonis (ganó el punto decisivo), todo Corrientes por Leonardo Mayer, todo Bahía Blanca por Guido Pella. Y creo que eso nosotros lo sentimos en cada momento. En particular terminé jugando uno de los mejores partidos de la historia. Traer esta Copa a la ciudad es espectacular, porque quedamos en la historia", concluyó su discurso ante 'su' gente un 'Delpo' emocionado como muchas veces en éste, su año inolvidable.