La acusaron en el abuso y muerte de su bebé, quedó libre pero ahora deberá pagar $50.000

Estuvo nueve meses detenida acusada de encubrir la violación y asesinato de su hija, fue absuelta en el caso y ahora deberá pagar una importante suma de dinero. Es la situación de Olga Rosa Villalobos, quien inició un reclamo civil ante el Estado pero perdió el litigio y deberá hacerse cargo de las costas del proceso.

El hecho tiene su punto de partida en 2008. El 29 de diciembre de ese año, cerca de las 16.30, Melanie Andrea Rebelles, de casi dos años, fue encontrada ahogada en una pileta ubicada en una finca en Malargüe donde vivía con sus padres, Villalobos y José Luis Rebelles. La pequeña ingresó al hospital local pero murió, pese a los esfuerzos de reanimación por parte de los médicos.

Una investigación se originó por el hecho y tuvo varias idas y vueltas. Si bien en un principio fueron detenidos los progenitores, luego se dictó la falta de mérito a principios de febrero. Sin embargo, el 16 de ese mes la pareja fue capturada otra vez porque había indicios de abuso sexual en la pequeña.

La hipótesis era que el hombre había violado a la niña y luego le pidió ayuda a su pareja para ocultar el hecho. Rebelles fue imputado por abuso sexual y homicidio agravado, en tanto que la mujer fue formalizada por encubrimiento. Ambos quedaron detenidos con prisión preventiva.

El 17 de noviembre de 2009 se conoció la sentencia en el juicio que se realizó en la Segunda Cámara del Crimen del Sur provincial. Los magistrados absolvieron a ambos acusados y ordenaron su libertad inmediata –Villalobos estaba con domiciliaria porque tenía otro hijo pequeño-. Palabras más palabras menos, los jueces establecieron que las lesiones vaginales que tenía la bebé se produjeron cuando intentaban reanimarla en el hospital.

Los encargados de impartir Justicia incluso pidieron que se investigue la labor del médico forense, ya que realmente no había indicios de ADN o psicológicos que pudieran hacer sospechar de una violación.

Rebelles volvió a ser juzgado en 2014 pero esta vez por el Tribunal Penal de Menores, ya que la Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia anterior. Nuevamente fue absuelto en esa instancia.

Lo cierto es que Olga Villalobos inició una demanda civil contra la Provincia solicitando el pago de 200 mil pesos en concepto de daño moral que sufrió durante los nueve meses que estuvo privada de su libertad.

Desde el Estado pidieron la prescripción de la acción ya que desde el fallo de 2009 transcurrieron más de los dos años que contempla el Código Civil para iniciar un litigio. En caso que esto no prospere, como segundo argumento indicaron que el juez de instrucción no actuó en forma arbitraria y que la mujer no sufrió trastornos psicológicos por la pesquisa en su contra.

El juez civil Abel Rousse terminó dándole la derecha al Gobierno provincial e hizo lugar a la prescripción de la acción. De todas formas, también remarcó que no se acreditó la responsabilidad del Estado por actividad ilícita.

Ahora la mujer deberá hacerse cargo de las costas del proceso, es decir, el pago de abogados y peritos que intervinieron, suma que asciende a casi 50 mil pesos.