La confesión de Gago tras el Superclásico ganado en el Monumental

Gago jugó despojado del "miedo" que podría provocarle la memoria, pero se mostró muy participativo en el juego, trató de generar desde la posesión y metió fuerte cuando el momento lo ameritó.



Con el correr de los minutos se fue apagando por una cuestión lógica de desgaste físico, por eso también sufrió algunos pasajes de tener que correr de atrás a Andrés D ´Alessandro.



"D´Alessandro fue el mejor jugador de River. Los primeros 25 minutos del primer tiempo fueron muy buenos, pero a partir de los 10 minutos del segundo sabía que podíamos empatarlo y ganarlo", analizó.



Asimismo, "Pintita" remarcó el desempeño del delantero



"Tevez jugó un partido impecable, increíble, se movió por todo el frente de ataque, cuando quedó de nueve también lo hizo bien", confió. Por último, el mediocampista de 30 años habló sobre la renovación de su contrato, que vence en junio de 2017, y que todavía no ha charlado con los dirigentes.



El capitán de Boca , Fernando Gago, confió haberse "emocionado" con el pitazo final del triunfo sobre River (4-2) en el estadio Monumental, luego de un año y medio duro en cuanto a las lesiones, con dos operaciones en el tendón de Aquiles del pie izquierdo.Gago no fue tan decisivo como en los dos triunfos previos frente a San Lorenzo y Racing, pero lo más importante es que sumó minutos luego de siete meses ausente."Después que terminó el partido me emocioné, me cayó la ficha de todo lo que me había pasado, de volver a jugar un clásico. Fue un desahogo muy importante ganarle a River", admitió Gago, que se había lesionado en el tendón de Aquiles los últimos dos Superclásicos que había disputado en su carrera.