La continuidad del Gallego dependerá del proyecto

La continuidad del entrenador de Godoy Cruz , Sebastián Méndez, dependerá del proyecto deportivo que le presente el presidente del club, José Mansur. La idea del Gallego es armar un equipo competitivo para jugar la Copa Libertadores, que comenzará en febrero. El 21 de este mes se sorteará el calendario del certamen internacional.El entrenador del Tomba estaría molesto, a causa del cupo que podía incorporar Godoy Cruz, por la lesión de Juan Andrada. El Expreso tenía tiempo hasta el martes para fichar a un refuerzo.Los dirigentes intentaron incorporar a Mario Bolatti (volante central de Belgrano), Adrián Andrés Cubas (Boca Juniors) y Joaquín Arzura ( River Plate), pero los futbolistas no eligieron venir a Godoy Cruz, y el Tomba no usó el cupo.El próximo partido del Tomba será el viernes, con Temperley como visitante, y luego terminará el año con Gimnasia de local. En ese entonces, Méndez decidirá si sigue.José Mansur está conforme con el trabajo de Méndez, pero habrá que ver la decisión del DT, quien tiene la ilusión de dirigir la Copa Libertadores y aspira a ganar algo importante.Está claro que desde que José Mansur está al frente de Godoy Cruz no hubo ningún entrenador que estuviera más de un año, y que todos ellos se tuvieron que adaptar al presupuesto que maneja la dirigencia. Sucedió con Omar Asad y Jorge Almirón, por nombrar algunos casos.¿Seguirá el Gallego? El tiempo lo dirá. Todo dependerá de la propuesta de Mansur y la decisión final la tendrá el ex jugador de San Lorenzo. Hoy está muy difícil su continuidad porque pretende armar un equipo competitivo y no ve muchas señales positivas.