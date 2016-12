La Coopol advierte sobre la rifa de los bomberos voluntarios de Monte Comán

La delegación local de los Bomberos profesionales y la Cooperadora Policial (Coopol) de San Rafael advirtieron que los denominados bomberos voluntarios de Monte Comán que están ofreciendo rifas para abrir un supuesto cuartel en la ciudad no están avalados para pedir colaboración ni están registrados oficialmente como institución.

El comisario inspector Enrique Fasanelli, jefe sur de Bomberos de la Policía, alertó a la gente que "es una situación grave porque no están avalados por nadie y considero que están estafando a la gente. Me han llamado para decirme que en algunos casos se han presentado en estado de ebriedad ofreciendo números de rifas".

Informó que "el director provincial de Defensa Civil me ha manifestado mediante un correo electrónico que no ha avalado absolutamente nada con los bomberos voluntarios de Monte Comán, que no están en condiciones, no tienen ninguna personería jurídica ni están en regla con la AFIP para ofrecer una rifa".

Fassanelli advirtió que aunque estas personas se "aparecen vestidos de bomberos ofreciendo rifas y distintas colaboraciones, es importante que la gente tenga cuidado con este tipo de personajes" porque "están jugando con nuestro prestigio también, les pedimos que llamen al CEO para que se presente un móvil policial e individualice a estas personas".

Recordó que "la única entidad autorizada para colaborar con la delegación de Bomberos es la Cooperadora Policial, que está avalada por el Ministerio de Seguridad y que ha cumplido con todos los requisitos para trabajar".

Por su parte, el vicepresidente de la Coopol, Ricardo Abel Marchesi, advirtió que "esta gente tiene varias causas en el Juzgado de Instrucción Nº 3 por malversación de fondos, nosotros también con ellos tenemos una causa".

Recomendó que "la persona que ya pagó esa rifa tiene que hacer la denuncia pertinente a la comisaría o llamarnos a nosotros" y recordó que "la Coopol tiene un sólo bono contribución para ayudar a las dependencias policiales".