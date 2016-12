La decisión de San Lorenzo que celebra el mundo del fútbol

Sebastián Blanco, volante de San Lorenzo , anunció que su equipo saldrá a la cancha el sábado próximo, para el partido con Olimpo, con las camisetas de Chapecoense , en homenaje a los colegas del equipo brasileño fallecidos en el accidente aeronáutico ocurrido cuando viajaban para jugar la final de la Copa Sudamericana , a la que clasificaron luego de eliminar al conjunto azulgrana.El volante, de 28 años, confió que esa iniciativa para el juego con Olimpo en Bahía Blanca salió de los propios jugadores de San Lorenzo, que están "consternados por la tragedia" que sufrieron sus colegas brasileños cinco días de enfrentarse en el Arena Condá de Chapecó y quedar eliminados del torneo sudamericano."La tragedia nos golpeó y nos tocó de cerca. Es difícil encontrar palabras a lo que pasó. Vivimos con ellos hace poco tiempo un momento muy lindo porque nos trataron muy bien. Son un pueblo muy familiar. Tratamos de compartir el dolor con silencio y solidaridad. Uno intenta pero es imposible ponerse en el lugar de ellos", comentó Blanco en conferencia de prensa."El mundo del fútbol lo ha sentido. Es algo que no se puede entender. Es un sentimiento genuino y natural lo que se vio en el ambiente del fútbol estos días. Una pensaba que se podrían haber suspendido competiciones pero no depende de nosotros. Vamos a homenajearlos de esa forma el sábado", anticipó Blanco.El jugador también contó: "No me puedo poner a pensar qué hubiese pasado si hacíamos el gol (el arquero Danilo evitó un tanto de Marcos Angeleri en el último minuto del partido, lo que hubiera representando la eliminación de Chapecoense). Tengo en mi cabeza imágenes y obviamente elegiría cualquier cosa que permita evitar lo que pasó"."Fueron dos semanas muy duras porque se nos desplomaron las ilusiones futbolísticas", dijo en referencia a la eliminación de San Lorenzo en la Copa Argentina (ante Gimnasia La Plata), la Sudamericana (frente a Chapecoense) y la derrota en el clásico con Boca por el torneo de Primera División."Y muy duras desde lo humano también. Fuimos golpeados duramente por todo esto", continuó Blanco."Desde lo futbolístico hemos intentado hacer lo mejor posible, por eso queda la sensación de que pudimos más. Por supuesto que tenemos al amargura de no haber conseguir los objetivos, pero en cuanto a la actitud estamos tranquilos", aclaró.San Lorenzo, que este sábado visitará a Olimpo en Bahía, por la duodécima fecha del torneo, figura cuarto en la tabla de posiciones con 21 puntos, a cinco del líder Estudiantes de La Plata.