La esposa de Robbie Williams lo descartó como "sex machine"

La esposa del británico del pop Robbie Williams, la estadunidense Ayda Field, reveló intimidades de alcoba en un programa de televisión Loose Women y hasta advirtió que no siempre son fuegos artificiales en el dormitorio ni su pareja es una máquina sexual como se creería.





"Pobre Rob por lo que voy a decir. No creo que me ofenda si descubro que Rob ha fingido. ¡Lo he fingido antes, no sólo con Rob! Soy una madre... estoy cansada", confesó la actriz de 37 años.





El cantante de 42 años, quien estaba en el estudio, escuchó la incómoda revelación e intervino en la entrevista pero con el peculiar humor británico.





"¿Lo has estado fingiendo conmigo?", le preguntó sobre orgasmos que nunca habrían sido reales y ella contestó "¿Yo? Nunca. No sabría cómo... Quizá deberíamos practicar esta noche".





Tras cuatro años de noviazgo, la pareja contrajo nupcias en Los Ángeles, California, el 7 de agosto de 2010, y son padres de Theodora Rose y Charlton Valentine.





Fuente: excelsior.com.mx