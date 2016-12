La fiscal viajera se toma licencia psiquiátrica y piden el Jury

La fiscal viajera no volvió a trabajar. Anabel Matilde Orozco, quien se había tomado parte de enfermo para, en plena licencia, irse de vacaciones a Brasil y después, a jugar un torneo de bridge en Potrero de los Funes, presentó una licencia psiquiátrica sin fecha de reincorporación, con certificado incluido firmado por médico habilitado.La novedad no hizo mella alguna en el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, quien la denunció ayer ante el tribunal del Jury de Enjuiciamiento y pidió que sea sometida a un juicio de destitución.En los tribunales, la nueva licencia psiquiátrica presentada por Orozco sorprendió a medias y vieron en ella una jugada desesperada.Concretamente, algunos la calificaron como una huida hacia adelante de la titular de la Segunda Fiscalía Correccional, que no tiene cómo salir del brete de los 20 días de licencia por "lumbalgia aguda", mientras disfrutaba de las glamorosas playas de Jureré, en Florianópolis, o de un torneo de naipes en la vecina San Luis, a donde fue a su regreso, a sabiendas del escándalo que se había desatado.Formalmente, la licencia psiquiátrica sin término, obligará administrativamente a que su caso pase a la Junta Médica del Poder Judicial, donde un profesional de este cuerpo deberá auditar y determinar si la magistrada es presa de ese cuadro.La Procuración de la Suprema Corte no se hizo mala sangre con el nuevo parte de enferma de Orozco por tiempo indeterminado.Directamente, el procurador Alejandro Gullé, envió a la fiscal al Jury de Enjuiciamiento.Basó sus argumentos para solicitar la destitución en la lumbalgia de la que se valió la magistrada para irse de paseo a Brasil.En su solicitud del Jury, el procurador Gullé recalcó que se pide el proceso contra Orozco por "desorden de conducta".Describió que su comportamiento "está reñido con las normas de conducta ética que deben guiar el accionar de cualquier magistrado".Aseveró: "Dicho proceder afecta el orden público violando las prohibiciones establecidas en el artículo 169 de la Constitución de Mendoza".Precisó que este artículo "veda a los Magistrados a realizar actos que conculquen su circunspección y que menoscaben, en público o en privado, el buen concepto que debe rodear a su persona y cargo".Agrega que vulneró el artículo 3 del Reglamento del Poder Judicial que establece el comportamiento que deben tener los magistrados y violó la ley 5.811 que establece el régimen de licencias.El procurador cita como primer elemento de prueba contra la fiscal Orozco, las publicaciones periodísticas que dan cuenta de su viaje por Brasil para luego, avanzar a aquellas que la propia fiscal aportó con su negligente manipulación de las redes sociales: las fotos de las vacaciones que subió a Facebook.Gullé refiere a ellas señalando que fueron posteadas "durante esos días de permanencia en Brasil, en su cuenta de Facebook de acceso libre y público... en las cuales se ven imágenes de la dra. Orozco en momentos de alegría y franca distensión con un grupo de amigas, sea posando, cenando o bebiendo en distintas zonas de atracción turística".Sin embargo, la prueba documental más comprometedora es la de la Dirección Nacional de Migraciones.El procurador la trae a la denuncia para dar cuenta de que según este organismo "la dra. Orozco salió del país el 11 de noviembre de 2016 a las 8.44 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a Brasil, en la Aerolínea Gol y que el 20 de noviembre a las 16.25, regresó al país (ingresando por el mismo aeropuerto) a través de la misma aerolínea, procedente de Brasil".Contra esta información que figura en los registros, contrastó el pedido de licencia por "lumbalgia aguda", realizado el 8 de noviembre por 10 días y extendido el 18 del mismo mes por otros 10 días.Un testimonio que crucial es el de Pablo Puscama, secretario judicial de fiscal Orozco, quien declaró en el sumario administrativo que el 23 de este mes la magistrada lo llamó a su teléfono celular y lo convocó a la Peatonal Sarmiento solicitándole las fotocopias de varios expedientes, y que cuando se encontró con ella y se los entregó, la fiscal le dio un sobre indicándole que debía presentarlo en Recursos Humanos.En el sobre estaba el segundo certificado médico, que daba cuenta de una "recaída por lumbalgia", expedido cinco días antes (el 18) por el mismo médico, fecha en que Orozco aún paseaba por Brasil.