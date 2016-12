La hipótesis sobre el accidente aéreo que suena con más fuerza

El accidente del aparato de la aerolínea Lamia en Colombia que dejó 71 muertos apunta a la hipótesis de una falta de carburante, según ciertos elementos técnicos del aparato, según Xavier Tytelman, experto en seguridad aérea.



- La investigación se orienta hacia una falta de carburante. ¿Es plausible?



- Existen sitios que permiten conocer la trayectoria del avión, como FlightRadar24. Por lo tanto conocemos la duración del vuelo en distancia y tiempo. Además sabemos en función de los datos meteorológicos que el avión tenía el viento en contra, volaba con factores desfavorables. Comparamos eso con los datos del avión, incluyendo cantidad de pasajeros y maletas, o sea unas ocho toneladas, y en todos los casos deducimos que el avión no tenía carburante suficiente. Además el avión genera energía eléctrica a partir de los motores 1 y 4. Por lo tanto podemos deducir que los problemas eléctricos anunciados por los pilotos provienen de los motores que se van apagando uno a uno debido a la falta de carburante...



- ¿Cómo un avión puede despegar sin el carburante necesario?



- En la práctica no puede, si su plan de vuelo fue validado tendría que haber hecho una escala para cargar combustible, pero no lo hizo. Cuando llegó a Medellín no estaba solo, otros aviones estaban esperando para un aterrizaje rápido. Las conversaciones con la torre de control difundidas son escalofriantes, hay tres aviones que piden prioridad. Quizás la torre de control no entendió cuál era el más urgente. Para el Avro (el aparato accidentado) fue fatal que lo pusieran en circuito de espera. En Europa la reglamentación impone que haya carburante para hacer el trayecto con más una hora o una hora y media.



- ¿El avión no advierte al piloto que no tiene suficiente carburante para el trayecto previsto?



- No conozco ese aparato, pero un Airbus o un Boeing emiten una alerta cuando el consumo es superior al trayecto previsto. El avión indica a los pilotos gracias a sus calculadores que del lugar donde se encuentra no tiene suficiente carburante con relación a la trayectoria. El Avro es un aparato de tercera generación en materia de seguridad. El Airbus es de cuarta generación con protecciones superiores. La historia de ese avión indica que en 2009 tuvo problemas de alerta de carburante en Finlandia. ¿Fue lo que pasó el otro día? El análisis de las cajas negras, que están intactas, permitirá saberlo rápidamente.



