La historia detrás de la foto que enfureció a los hinchas de Racing

Gustavo Bou instaló una absurda polémica entre los hinchas de Racing luego de que felicitara a su hermano Walter por la victoria de Boca ante River.

El delantero de la Academia publicó, tras el Superclásico en el que su hermano convirtió el primer tanto, una foto junto a él y Ricardo Centurión, otro de los goleadores de la tarde, con el texto "Felicitaciones".

Esa actitud no cayó para nada bien entre los simpatizantes de Racing y los dirigentes del club que ya avizoran un futuro para Bou en Boca.

El otro Bou, el del Xeneize, contó en diálogo con ESPN el detrás de escena de esa fotografía, bajando los decibeles de una supuesta polémica.

"Mi hermano vive a la vuelta del Hotel Madero (donde concentra Boca) y siempre va a vernos. Yo concentro con Ricky (Centurión) que es amigo de mi hermano", explicó el delantero del equipo de Barros Schelotto.

bou bou

Al ser consultado acerca de la reacción de Gustavo por el triunfo de Boca ante River, Walter reveló que "me felicitó y me dijo que no lo podía creer".

Los goles de Bou y Centurión ante River:

gol bou