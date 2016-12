La psicóloga abandonada en el altar explicó porqué decidió casarse con su perra

Romina, la piscóloga sanlorencina que fue abandonada en el altar y que celebró su casamiento sola, explicó porque tomó la decisión de hacer una fiesta a pesar que de que había vivido "una situación de abandono" de parte de su expareja.

"Más allá de todo se utilizó la mascota, que era un accesorio del evento", comentó la joven en declaraciones al portal SL24 , en un esfuerzo por explicar los motivos que la llevaron a casarse, en forma simbólica, con su perra.

"Me angustió mucho como los medios utilizaron esta situación de una fiesta privada, íntima, que yo decidí hacer adelante igual por una cuestión para reivindicarme como mujer ante una situación de desplante", enfatizó Romina.

Asimismo, añadió: "Todos me dicen que fui fuerte para soportar el dolor de un desplante y a cuatro días de esta situación que el novio decidió no llevar a cabo yo decidí seguir adelante a pesar de todo".

"A cuatro días de este desplante yo me planteé, después de tantas situaciones de estrés con la gente, con una situación íntima que veníamos charlando, por qué no poder casarme sola con mi vida, con mis convicciones y con mi gente que me apoyaba", señaló la profesional de la salud.

En ese sentido, indicó: "A los invitados al casamiento se les avisó que no iba a ver ceremonia pero sí una fiesta con los familiares y que los que me quisieran apoyar que vinieran".

Finalmente, admitió que podría haber evitado ponerse el vestido para "no quedar en ridículo, pero la verdad es que no me interesaba, porque la forma en que a mí me interesaba porque la forma que yo le tomé a esta situación es hacerme cargo del casamiento sola".