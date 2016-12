La respuesta de Guillermo Barros Schelotto a Daniel Osvaldo

El técnico de Boca Guillermo Barros Schelotto evitó este viernes hablar acerca de las declaraciones de Daniel Osvaldo al señalar que el tema "no merece ser tocado ni analizado" mientras que indicó que no tiene "nada que decir" al respecto."Es un tema que no merece ser tocado ni analizado, no lo escuché pero me contaron lo que dijo. No tengo nada que decir", reveló el entrenador, quien previamente dijo: "No pienso en si tuve la razón o no en cuanto a una decisión. Pienso en trabajar para darle lo mejor a Boca y para que este lo mejor posible".El ex delantero Osvaldo, quien se retiró del fútbol y se dedicó a la música, criticó fuertemente al técnico de Boca y a su hermano Gustavo Barros Schelotto, a quienes acusó de vivir "con cara de culo".Además indicó: "Son como Ned Flanders: un día se les cruza un cable y matan a todos. Tuve buenos técnicos en mi carrera y no hacía falta que vendan humo gritando a cámara No tiren centros de mierda ".Por otra parte, Barros Schelotto no dio a conocer quién reemplazará a Darío Benedetto, pero comentó: "(Ricardo) Centurión te da mayor desborde, más mano a mano y vértigo por afuera mientras que Walter es un jugador que hace goles fundamentalmente".Al hablar de Fernando Gago opinó: "Es un jugador que te da una prestación por encima de la media aún cuando no le toca un buen partido. Es importantísimo".En cuanto al partido ante Racing dijo: "Nos preparamos de manera especial porque es un clásico, es un equipo con un plantel muy bueno y es un rival de cuidado. No veo grandes diferencias entre Boca y Racing, pero reconozco en el rival a un gran equipo".Al ser consultado acerca de que Boca no viajará más en vuelos chárter luego de la tragedia sufrida por el Chapecoense, el técnico dijo: "Apoyé la decisión de (Daniel) Angelici de viajar en vuelos de línea y no en chárter. Nos acomodaremos a los horarios de los vuelos de línea, creo que es lo mejor".Para finalizar opinó de Agustín Orion: "Para Orion va a ser un partido especial porque jugo acá 5 o 6 años, fue campeón, tuvo una trayectoria importante en el club y me imagino que va a ser bien recibido y reconocido. Nosotros terminamos una relación profesional, pero la de afecto quedó intacta".