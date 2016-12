Lampard reveló intimidades del Kun Agüero que lo dejan mal parado

Frank Lampard, volante experimentado del New York City de la MLS, reveló la supuesta impuntualidad que tenía el argentino Sergio Agüero durante la temporada 2014/15, cuando fueron compañeros en el Manchester City.

"Agüero se despertaba justo de tiempo. No ponía cuidado. Iba bastante despreocupado y saltaba al campo de entrenamiento cinco minutos tarde. Los entrenadores solían decirle que estaba multado, y él les respondía. 'De acuerdo, no hay problema. Esperá al fin de semana, marcaré un hattrick y todos seremos felices'", comentó el volante de 38 años, en una entrevista brindada a Sky Sports junto con su también ex compañero John Terry.

A su vez, el ex Chelsea no tuvo dudas a la hora de elegir al mejor entrenador que tuvo en su carrera: "Las primeras sesiones de Mourinho cuando llegó al Chelsea nos abrieron los ojos a todos nosotros, porque él siempre pensaba en jugar hacia delante con el balón mientras antes sólo corríamos. Con Mourinho hacíamos trabajo con balón desde el inicio de temporada. También me gustaba entrenar a las órdenes de Ancelotti, era una gran persona. Te hacía sentirte mejor cada día. Son los dos mejores entrenadores que he tenido".