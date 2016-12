Lanzaron la campaña Estrellas Amarillas

Alvear no está exento a las tragedias causadas por accidentes de tránsito tanto en el radio urbano como en la zona rural y principalmente en las rutas nacionales que surcan el departamento, la 188 y la 143.

Ante esta situación, se tomó la decisión de adherir a la campaña nacional de concientización vial "Estrellas Amarillas".

En la esquina de avenida Sarmiento y Malvinas Argentinas en Bowen inauguraron un monolito y pintaron la primera estrella en conmemoración de todas las personas que perdieron a alguien en un incidente vial.

Estrellas Amarillas fue una propuesta del edil radical Roberto Castillo que recibió el aval de todo el cuerpo con la aprobación de la ordenanza 4180. La norma autorizó al Municipio a firmar un convenio con la Fundación Laura Cristina Ambrosio y la Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito para lanzar la compaña.

El acto estuvo presidido por el intendente Walther Marcolini, los concejales y personas que perdieron a un ser querido a raíz de un accidente.

"Hace tres años un AVC me afectó físicamente pero la pérdida de mis dos hijas me afectaron el corazón. Hoy estoy en Alvear para dejar el poco corazón que tengo y lo hago para intentar salvar vidas humanas. La vida es el regalo más precioso que Dios nos dio por eso no hay que arriesgarla porque si. Si tomamos una copa de más no es para conducir, y la velocidad para que, si tarde o temprano llegamos igual", dijo Julio César Ambrosio en representación de la Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito que viajó al departamento para participar del lanzamiento de Estrellas Amarillas..

La pintada de estrellas amarillas se utiliza como una de las herramientas de concientización en lugares donde ocurrieron accidentes fatales. La idea es lograr una asociación rápida entre la estrella y los riesgos de sufrir un siniestro y despertar en quien maneja y los acompañantes la "atención".

Lo ideal es que a partir de visualizar una estrella el conductor decida no manejar más si está cansado, o si tomó alcohol y reducir la velocidad si va más allá de la máxima permitida, entre otros aspectos.